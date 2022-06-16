〈陸港盤後〉Fed將持續升息 滬指走低 港股大跌

中國 A 股周四（16 日）收盤漲跌互見，滬指跌約 0.6%，恒生科技指數重摔逾 3%，原因是美國聯準會（Fed）周三升息 3 碼後，可能會持續調高利率，以壓制通膨。

證券時報報導，滬指周四收盤跌 0.61% 至 3,285.38 點，3,300 點關卡失守，深成指漲 0.11% 至 12,150.96 點，創業板指漲 0.4% 至 2,585.47 點。

兩市成交額合計人民幣 1.0808 兆元，為連續第五個交易日破兆，「北向資金」淨流入 44.52 億元。

教育類股強勢拉升，造紙、媒體、半導體、農業、醫藥、食品飲料等族群均走高，券商類股大幅回落，煤炭、石油、旅遊、銀行、保險、鋼鐵、釀酒等族群均走低。

香港恒生指數收盤大跌 2.17%，恒生科技指數重挫 3.33%。

滬指周四早盤原走高，原因是 Fed 主席鮑爾周三在記者會上表示，雖然這次升息 3 碼，但他不認為這會成為常態。

後來，投資人將注意力轉移至 Fed 對抗通膨的決心。鮑爾說，從目前局勢來看，7 月會議可能再升息 2 碼或 3 碼，升息步調取決於經濟數據和不斷變動的經濟前景，Fed 將藉由一次次會議做出決定，儘可能清晰表達看法。

Fed 周三預期，今年剩餘四次會議將再升息約 175 個基點，到年底聯邦基金利率將超過 3%。

廣發證券表示，由於中國政府頻吹政策暖風，提振投資人對經濟成長的信心，因此美股下跌、美債殖利率攀升、緊縮貨幣預期上升等海外風險，均未對 A 股帶來太多負面衝擊。

國盛證券則認為，市場趨勢並未被破壞，但需要修正速度，未來投資人仍有局部性機會，國盛證券建議投資人可關注水利基建等領域的機會。