美國擬限制燃油出口以壓低汽油價 召七大油商下周會談

美國通膨創 40 年新高、汽油價格突破每加侖 5 美元，知情人士透露，拜登政府官員正在評估限制燃油出口，希望讓高漲的汽油價格和緩下來，美國能源部也發函通知七大石油公司主管，預定下周開會討論。

美國總統拜登本周稍早寫信給七家煉油公司，質疑油商賺取暴利卻不增產投資。隨著拜登抨擊油商力道增強，彭博引述知情人士報導，白宮內部近日開始評估限制汽油和柴油出口，但研議中的措施並非全面禁止石油產品銷往外國。

根據美國能源資訊局 (EIA)，美國今年來每日平均出口 75.5 萬桶汽油，高於去年同期的 68.1 萬桶。

CNN 則引述不具名消息來源的報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 預定下周四 (23 日) 會晤煉油商，要求他們提供「和庫存、價格和煉油廠商相關的具體作法」。

美國能源部邀請會面的對象，即為拜登發信的七大油商，包括 Marathon Petroleum(MPC-US)、Valero Energy(VLO-US)、埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US)、Phillips 66(PSX-US)、雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)、英國石油 (BP)、殼牌 (Shell)。

這些消息凸顯出，由於通膨和汽油價格一直降不下來，民主黨人在 11 月期中選舉保持參眾兩院席次優勢的政治風險正在升高。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周三表示，拜登也不排除動用「國防生產法」，以降低汽油價格。

目前不清楚白宮在出口限制方面的研議進展，不只一個消息來源透露，出口管制不會立即實施。

出口管制可能和白宮其他地緣政治優先事項衝突，例如美國對歐洲盟友的能源供給承諾。分析師也指出，出口限制不太可能長期壓低汽油價格。

ClearView Energy 夥伴公司表示，目前美國總統無權禁止石油產品出口，但可以透過一些緊急權力達到同樣的目標。

石油業反駁

但煉油商主張，限制燃油出口與政府想要提高煉油廠能、提高國內投資的願望背道而馳。石油貿易組織最近也表示，煉油產能之所以下滑，是因為拜登的政策鼓勵朝綠能轉型，限制了汽油需求。

埃克森美孚周三駁斥拜登有關不擴產的批評，強調公司在經濟低迷時仍持續投資，煉油產能每日已提升 25 萬桶，相當於多蓋一座中型煉油廠，即使在疫情期間也未縮手。