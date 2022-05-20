瑞銀：黃金具備長期避險地位 惟下半年仍存在下行風險

瑞銀全球財富管理策略師 Wayne Gordon 和 Dominic Sc​​hnider 在報告中表示，黃金作為長期避險工具的地位持續受到投資人青睞，但如果當前市場環境持續，下半年金價仍存在下行風險。

由於實質利率走高和美元強勢影響，近期金價下跌，黃金投機淨部位也降至 3 個月來新低。瑞銀的報告指出，近幾週金價下滑，測試 1,800 美元關卡，是未來一段時間表現的重要指標。

報告中指出，今年第一季，金價受到通膨和俄烏戰爭等因素帶來的避險需求支撐，但未來走勢還不是很清楚，特別是考慮到全球不確定性因素眾多。

美國實質利率走高是影響金價走勢的逆風之一，近期 10 年期公債實質利率已回升至正值區域。此外，儘管美國通膨仍高，但已較 3 月達到的高點有所下滑。

總體來說，金價表現相關影響主要包含美國通膨放緩的速度、俄烏戰爭情勢的發展和中國疫情的解封。在短期內，如果金價無法站穩 1,840 美元 的 200 日移動平均線上方，可能面臨更大下行空間。

澳盛銀行 (ANZ) 資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 先前也表示，近期黃金價格下滑主要是受到美債殖利率飆升和美元走強的影響，對短期金價帶來壓力。不過，高通膨以及俄烏戰爭等風險都將持續對全球經濟成長造成威脅，金價將受到支撐。