5月全球黃金ETF結束連4月流入 下半年面臨挑戰

英國貴金屬研究公司 Metal Focus 的報告顯示，金價在今年 3 月觸及每盎司 2,000 美元以上的價位，很可能是今年高點，因為下半年金價將會面臨更多挑戰。此外，5 月全球黃金 ETF 持倉減少 53.2 公噸，是今年來首度出現月度減少。

今年 5 月，全球黃金 ETF 結束連續 4 個月流入，持倉減少 53.2 公噸 (約 31 億美元)。今年 1 月至 5 月累計黃金 ETF 的總持有量仍增長 8%。5 月底全球黃金 ETF 總持倉為 3,823.2 公噸或 2,2636 億美元。

報告指出，下半年金價將面臨更多挑戰，包含通膨壓力逐漸放緩，以及各國央行持續收緊貨幣政策。

不過，Metal Focus 金銀部門總監 Neil Meader 表示，黃金仍然是投資人的重要避險資產。儘管，今年遭遇賣壓，表現仍優於股票和債券。 報告預估，2022 年金價全年均價將落在每盎司 1,830 美元左右，有望創下歷年平均金價新高。

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 先前也表示，近期黃金價格下滑主要是受到美債殖利率飆升和美元走強的影響，對短期金價帶來壓力。不過，高通膨以及俄烏戰爭等風險都將持續對全球經濟成長造成威脅，金價將受到支撐。

另一方面，在前景不確定的經濟背景下，股市將明顯下滑，將有利於拉升黃金避險需求。最後，全球央行也會傾向增加黃金儲備，來應對風險。