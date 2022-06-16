美國供應鏈本土化 大摩：有利卡車貨運業 不利國際運輸

過去幾年供應鏈因新冠疫情和俄烏戰爭而遭破壞，令美國對全球買家採購具吸引力。根據摩根士丹利對企業領導人的調查，他們如今對美國有新的認識，認為美國是一個穩定、方便且銜接良好的生產地或採購來源。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 表示，全球供應鏈本土化的計畫將有利北美貨運業，這可望使美國成為供應鏈策略演進的淨受益者。

Shanker 指出，受益產業包括零擔貨運業，如 ArcBest (ARCB-US)、TFT (TEII-US)，以及服務零售商的整車貨運業，如 Knight-Swift (KNX-US)、Schneider National (SNDR-US)，以及 Werner Enterprises (WERN-US)。

Shanker 均給予這些公司股票「加碼」評級。

但是，Shanker 表示，隨著採購變得更加國內化，鐵路運輸業需求可能會較預期下降，這些業者包括 CSX Corp (CSX-US) 和 Norfolk Southern (NSC-US)。

摩根士丹利針對來自美國、德國和日本等世界各地 400 多名企業高層進行調查。事實證明，供應鏈決策中最重要的因素是地緣政治穩定性，其次是熟練勞動力、物理基礎設施和發達的供應鏈生態系統。美國在幾乎所有方面的排名都超過歐洲、中國和墨西哥。

約莫 19% 受訪企業計劃在未來 12 個月內大幅擴大在美製造規模，而約莫 36% 計畫未來 3 年內如此。

超過 40% 美國企業稱他們已經採取措施，讓他們的供應鏈「在岸化」。

Shanker 認為，此趨勢有利卡車貨運業者，但不利華盛頓國際快遞公司 (EXPD-US) 和 C.H. Robinson Worldwide (CHRW-US) 這類國際貨運業者，以及擁有大量國際多式聯運業務的鐵路運輸業。

摩根士丹利分析師總結道：「我們認為，在供應鏈美國中心化的移轉過程中，整體貨運領域都是潛在受益者。」