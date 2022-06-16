蘋果擠下亞馬遜 登上最有價值品牌寶座

根據根據 Kantar 市場研究調查公司周三（15 日）公布的 BrandZ 調查顯示，蘋果重新奪回全球最有價值品牌桂冠，三年來首次將競爭對手亞馬遜擠下冠軍寶座。

調查顯示，蘋果今年品牌價值達 9,470 億美元，登上排行榜首位，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 居次，品牌價值為 8,200 億美元，而亞馬遜則下滑至第三名，品牌價值為 7,060 億美元。蘋果上次登上最有品牌價值第一名是在 2015。

此外，LVMH 集團旗下 Louis Vuitton 則是首次擠進排行榜前十名的奢侈品牌，其品牌價值成長 64% 至 1,242 億美元，消費者在新冠疫情後慢慢回歸。

而美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 因大眾開始對電動車感興趣，爬升 18 個名次至第 29 名，為第一汽車品牌。Kantar 的調查報告是將品牌對公司市值與銷售能力的影響進行統計。

蘋果 2021 年的娛樂與雲端服務等用戶人數接近 8 億人，此外今年 3 月蘋果憑藉《樂動心旋律》榮獲美國電影藝術與科學學院頒發三項奧斯卡獎項，創造歷史。即便如此，到目前為止蘋果股價今年迄今已下跌 25%。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.43%，每股暫報 134.68 美元；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.31%，每股暫報 106.72 美元。