升息與否已不是重點 歐洲央行現在爭執是否升2碼

迫於高通膨的壓力，歐洲央行當前對升息的討論，已經不在於是否要升息，而是「升息 2 碼 (50 個基點)」是否適當。

這與 3 周之前成為鮮明對比，當時決策者仍在猶豫是否要在 7 月的會議上採取行動。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (23 日) 發表文章，暗示 7 月及 9 月各升息 25 基點，但對鷹派官員來說，這樣的升息幅度明顯不夠。

歐洲央行管理委員會成員、奧地利央行總裁 Robert Holzmann 表示，7 月升息 50 個基點將是「合適的」。這位被視為鷹派代表的成員說：「這將讓人們保持警惕，並向市場發出信號，表明我們已經理解採取行動的必要性。」

他認為，任何其他的行動方式，都會被視為是軟弱的回應。

其他表態的官員中，荷蘭央行總裁 Klaas Knot 認為，除非通膨前景惡化，否則支持升息 25 個基點。拉脫維亞的 Martins Kazaks 表示，升息 50 個基點是可以討論的方案。

法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 周二表示，歐洲央行的共識目前不贊成升息 50 個基點。

羅馬 Luiss University 經濟學教授 Pietro Reichlin 指出，當前爭論的焦點在於，歐洲的通膨是否由能源價格上漲所推動的，還是有其他原因。美國通膨的來源比較清晰，而歐洲可能正朝著這個方向前進，因此擔憂是合理的。