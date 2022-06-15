Disney+競標印度板球轉播權失利 迪士尼恐流失2000萬訂戶

迪士尼 (DIS-US) 在爭奪印度板球超級聯賽 (IPL) 串流媒體轉播權的競標中失利，可能會導致迪士尼失去多達 2000 萬名 Disney+ 用戶。

研究公司 Media Partners Asia 執行董事柯托 (Vivek Couto) 表示，競標失利意味著，到 2024 年，迪士尼可能難以實現 Disney+ 全球用戶數量達到 2.6 億的目標。

他指出，「IPL 可以推動用戶總數的增加。印度家庭中，無論男女都把它視為一種娛樂，而不僅僅是體育運動。」

很少有串流媒體能像 Disney+ 那樣一推出就成功。Disney+ 在 2019 年 11 月推出的第一天就吸引了 1000 萬個訂閱用戶。最新數據顯示，其訂閱用戶數已接近 1.38 億。迪士尼 CEO 查佩克 (Bob Chapek) 在 2020 年底時預測訂閱用戶數量將在之後 4 年內增加 2 倍。

目前，Disney+ Hotstar 約有 5000 萬用戶來自在印度和其他南亞國家，而板球比賽是推動訂閱增加的一大推力。

據了解，迪士尼在競標戰中敗給了印度一個集團。雖然迪士尼失去該比賽在串流媒體上轉播權，但仍保住了在傳統電視上的播放權，並同意在 5 年內支付近 30 億美元的資金來轉播該比賽。

迪士尼在印度擁有大約 70 個電視頻道。迪士尼在周二 (14 日) 的聲明中表示，它仍然可以使用這些傳統通路來推廣 Disney+ Hotstar 頻道。

Disney+ Hotstar 的訂閱服務費平均每月只需 76 美分；而在美國，Disney+ 的標準價格約為每月 8 美元。

查佩克 2 月時表示，他不認為失去板球串流媒體轉播權會影響 Disney+ 的長期用戶成長預測，因為該公司還可以向印度用戶提供其他內容。

一些分析人士認為，隨著板球轉播權競爭的失利，該公司有機會改變其在該地區的發展方針。