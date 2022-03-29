加州州長簽署《別談同性戀法》迪士尼公開譴責 誓言協助廢除該法

佛羅里達州州長 Ron DeSantis 周一 (28 日) 簽署共和黨支持的《家長教育權利法》法案，引起企業、民主黨和倡議團體大肆批評，華特迪士尼 (DIS-US) 公開譴責該立法，並誓言協助廢除該法案。

《家長教育權利法》法案禁止在低年級課堂 (幼兒園至小學三年級) 談論性傾向與性別認同，也禁止對其他年級的學生進行「不適齡或不合發育」教學。反對陣營批評該法案為《不談同性戀》法，引發全國性爭議，並在上周日奧斯卡電視轉播中引發社會關注。

奧斯卡頒獎典禮的主持人提到了該法案，最佳女演員得主 Jessica Chastain 在她的獲獎感言中譴責該法具「歧視性和偏執」。

位於佛州奧蘭多 (Orlando) 的華特迪士尼世界是該公司最大的主題樂園。迪士尼執行長 Bob Chapek 被批評最初沒有積極處理，導致佛州參議院通過該法，此後才想亡羊補牢，除了向保護 LGTBQ + 的人權組織捐贈 500 萬美元，也向佛州暫停捐贈政治獻金。此外，即將上映的皮克斯電影《光年》中，原本遭刪減的同性相吻畫面也獲恢復。

然而，該法 7 月 1 日起生效，屆時家長將可控告他們認為違法的學校。DeSantis 周一受訪表示：「在佛州，家長在孩子的教育、醫療保健和福祉方面發揮著重要作用。我不在乎大企業怎麼說，我堅守這點，不會退縮。」

DeSantis 今年尋求連任，且外界廣泛猜測他將於 2024 年競選總統，他與全美共和黨人一同呼籲家長應對幼兒在校學習內容有更大的控制權。