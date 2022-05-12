〈財報〉Disney+ Q2新增訂閱亮眼 但亞洲樂園關閉衝擊大 迪士尼盤後挫逾3%

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報，串流媒體訂閱用戶增長高於預期，但新冠疫情仍影響亞洲的主題樂園業務，令盤後股價跌逾 2%。

近時確認，迪士尼周三盤中觸及 52 周新低 每股 104.79 美元，最終收低 2.29%，盤後續跌 3.31 美元或 3.15%，報每股 101.90 美元。

迪士尼預期，下半年 Disney + 的訂閱人數淨增將較上半年強勁，但其財務長 Christine McCarthy 表示，變化率「可能沒有之前預期那樣大。」

執行長 CEO Bob 表示：「我們第二季業績強勁，國內主題樂園的表現出色，且串流服務也持續成長，Disney + 在第二季新增訂閱 790 萬人，且所有直接面對消費者 (DTC) 產品的總訂閱量超過 2.05 億，再次證明我們自家聯盟的實力。」

然而，McCarthy 指出，由於亞洲樂園關閉，第三季整體遊樂園、體驗和產品部門的營業利益可能減損 3.5 億美元

第二財季 (4/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：年增 37% 至 1.08 美元

營收：年增 23% 至 192.5 億美元。

營收內含一筆 10 億美元的減記，係因提早終止前幾年授權的電影和電視內容許可，以利迪士尼將內容用於 DTC 的服務。

串流服務數據強大

Disney+ 總付費訂閱人數：1.377 億人 vs. 1.35 億人 (StreetAccount 調查的預期)

國內 Disney+ 訂戶的每用戶平均收入 (ARPU) ：增長 5% 至 6.32 美元

反觀 Netflix 最近期財報顯示訂閱人數下降 20 萬人，為該公司 20 多年來首次付費用戶人數下降，且預期第二季全球付費人數流失 200 萬人，令投資者更迫切知悉 Disney + 的訂閱狀況。

今年迄今迪士尼股價已跌逾 30%，與去年同期相比更下挫 40%，主因投資者質疑迪士尼串流媒體的成長能力，也擔心通膨上升與經濟衰退的可能性會衝擊迪士尼其他業務。

然而，迪士尼展現出自疫情影響中反彈回升的跡象。

遊樂園、體驗和產品部門業務火燙

營收：自去年同期倍增至 67 億美元

營業利益：自去年同期虧損 4.06 億美元的水準大幅成長至 17.55 億美元

迪士尼表示，該部門成長動力來自入園人數、飯店預約量和遊輪航行量的增加，以及票價調漲、消費者對食品、酒類和商品的支出增加。

然而，國內主題樂園雖然看到國際遊客回歸，但尚未恢復疫情爆發前的水準。過去國際旅客在全體顧客約占 18% 到 20%。

此外，第二季並非所有國際公園均全日營運。在巴黎迪士尼歡慶 30 週年之際，上海迪士尼樂園和香港迪士尼樂園均因新冠肺炎疫情而關閉。迄今雖然香港樂園已於 4 月 21 日重新開張，但上海樂園仍關閉中。