佛州議會拔除迪士尼樂園近百年自治地位 惟恐是鬧劇一場

迪士尼 (DIS-US) 日前公開反對佛州立法通過的《家長教育權利法》法案，並誓言協助廢除該法案，除了向保護 LGTBQ + 的人權組織捐贈 500 萬美元，也向佛州暫停捐贈政治獻金，然而，這些行徑顯然惹惱了州政府。

共和黨控制的佛州議會提案取消迪士尼在蘆葦溪改良區的自治權，且該法案周三以 23-16 票在參議院通過，接著周四以 70-38 票在眾議院通過，只待佛州州長 Ron DeSantis 簽署生效。

然而，佛州法律規定，由立法機關創建的特殊地區只能在該地區土地所有者的多數票下解散。對於蘆葦溪改良區，指的就是華特迪士尼公司。

參議院民主黨議員 Jason Pizzo 表示：「什麼都不會發生。這房間內所有人都心知肚明，不會發生什麼改變。」

迪士尼拒絕就州議會投票結果發表評論。迪士尼周四股價下跌 2.34%，收 121.66 美元，交易時間創 52 周新低。

位於佛州奧蘭多 (Orlando) 的華特迪士尼世界是該公司最大的主題樂園，供應 6 萬多個就業機會，是佛州最大的私營企業之一。迪士尼樂園自 1967 年以來就是特別稅區，為當年佛州政府說幅迪士尼落腳佛州的誘因。

當年迪士尼管理層汲取過往經驗，為免去處理當地法規和政府建築檢查帶來的麻煩，他們希望主題樂園不受市政官僚的阻礙，於是與佛州政府合作建立了蘆葦溪改善區（Reedy Creek Improvement District）。1967 年 5 月，佛州通過了《蘆葦溪改善法案》（Reedy Creek Improvement Act），迪士尼藉著提供蘆葦溪改善區的電力、水、道路和消防等市政服務費用，換取可收取稅收和發行債券的權力，且無需當地規劃委員會批准就能自行建造建築或修繕道路的自治地位。

支持《家長教育權利法》的共和黨眾議員 Randy Fine 在投票前在推特上表示，取消迪士尼自治地位並非報復之舉。

佛州 3 月初通過的《家長教育權利法》法案禁止在低年級課堂 (幼兒園至小學三年級) 談論性傾向與性別認同，也禁止對其他年級的學生進行「不適齡或不合發育」教學。反對陣營批評該法案為《不談同性戀》法，引發全國性爭議。該法將於 7 月 1 日起生效，屆時家長將可控告他們認為違法的學校。

目前，迪士尼向兩個縣以及蘆葦溪改良區納稅，倘若州長 DeSantis 簽署該法案後，蘆葦溪改良區以及 1968 年 11 月前成立的其他 5 個特別區將自 2023 年 6 月 1 日起解散。

該特別區解散，意味著蘆葦溪區的員工和基礎設施將由當地縣府接收，由當地縣負責所有市政服務，由當地縣府收取迪士尼目前支付給蘆葦溪改良區稅金，但也將背負該地區負債。

根據財報，蘆葦溪改良區歷來每年虧損約 500 萬至 1000 萬美元。但由於迪士尼可以用主題公園營收來補貼其營運，因此該債務對其獲利的影響不大。

反對取消迪士尼自治地位的民主黨代表 Linda Stewart 指出，該區資產負債表上有大約 10 億美元的債務，倘若取消該區自治地位，納稅人將承擔債務，支付更高稅額。「沒有人願意承擔這麼多的債務，這沒有意義。」Stewart 說。

納稅人也將承擔迪士尼目前支付的所有市政改善費用，例如道路工程。