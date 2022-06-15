NHTSA：配備先進駕駛輔助系統車輛事故 特斯拉最高 本田居次

美國汽車安全監管機構周三 (15 日) 公布數據顯示，自 7 月以來，特斯拉 (TSLA-US) 報告了 273 起涉及 Autopilot 等先進駕駛輔助系統的車禍，而本田汽車 (HMC-US) 則判定有 90 起。

在監管機構於 2021 年 6 月發布命令，要求汽車製造商和科技公司立即報告所有涉及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和配備自動駕駛系統的車輛在公共道路試駕的碰撞事故後，兩家公司向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 披露了這些訊息。

在 12 家汽車製造商報告的涉及 ADAS 的 392 起事故中，有 6 人死亡，5 人重傷。

NHTSA 表示，Alphabet Inc (GOOGL-US) 的自駕車部門 Waymo 報告了 62 起涉及配備自駕系統的車輛的事故，而通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 則有 23 起。

NHTSA 表示，這些數據已被用於啟動調查和召回，並有助於為現有的缺陷調查提供訊息。該機構沒有立即判定車禍事故肇因，並將在周三稍晚時發布有關個別事件的更詳細訊息。

該機構強調，個別汽車製造商以不同的方式追踪碰撞事故，並且不鼓勵對汽車製造商之間的性能進行比較，部分原因是缺乏有關每個系統使用範圍的全面指標。

該機構表示，在報告的 130 起涉及自駕系統的事故中，108 起沒有受傷，1 起是嚴重受傷事故。

日本本田汽車表示，它並未發現系統存在缺陷，其碰撞報告是基於未經證實的客戶聲明「以遵守 NHTSA 的 24 小時內回報要求」。

在此期間，沒有其他汽車製造商報告超過 10 起 ADAS 碰撞事故。

雖然存在這些限制，NHTSA 表示，這些數據對於快速發現潛在缺陷或安全趨勢至關重要。在啟動先進系統後 30 秒內發生的事故，必須在 24 小時內向 NHTSA 報告。

NHTSA 局長克里夫 (Steven Cliff) 表示，「向 NHTSA 提供關鍵和及時的安全數據，有助調查人員快速辨識潛在的缺陷趨勢。」他警告，每個製造商報告的原始事件數量「本身不足以得出結論」。

該機構將每月發布更新數據。

NHTSA 一直在審查 Autopilot，上周表示正在提升對 83 萬輛配備該系統特斯拉汽車的調查，這是宣布召回之前的必要步驟。在特斯拉車輛發生十幾起撞擊緊急車輛的事故後，監管機構已開始評估 Autopilot 的性能。

另外，NHTSA 已經啟動 35 項涉及涉嫌使用 ADAS 的特斯拉車輛的特別碰撞調查。在這些調查中，總共報告了 14 起車禍死亡事件，其中包括 5 月在加州發生的一起造成 3 人死亡的車禍。

特斯拉表示，Autopilot 允許車輛在車道內自動剎車和轉向，但不會讓車輛自動駕駛。