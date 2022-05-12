迪士尼串流用戶增加全賴國際擴張 對獲利助益有限

迪士尼公司 (DIS-US) 上季業績顯示， 國際擴張幫助累計共 2.5 億用戶，但美國以外客戶的快速增加，並不一定能帶來豐厚的利潤。

迪士尼周四 (12 日) 盤前交易下跌近 5% 至每股 99.95 美元。該公司周三 (11 日) 公布的第 2 季業績低於分析師預期，反映出在 Netflix (NFLX-US) 近期遭遇挫折後，人們對串流媒體業務產生了新的懷疑。

迪士尼的串流媒體 Disney+ 新增用戶超過華爾街的估計，但該業務的成本仍讓某些投資人和分析師難以認同。

LightShed Partners 媒體和技術分析師格林菲爾德 (Richard Greenfield) 說：「當然，迪士尼增加的訂戶比 Netflix 多。另一方面，它們也為此損失了很多錢。」「華爾街越來越重視獲利。」

截至 3 月，Disney+ 擁有 1.38 億訂戶，較上季增加 790 萬。一位迪士尼消息人士指出，該服務將於今年夏天在 42 個國家及地區推出，並將其全球覆蓋範圍擴大到 106 個國家及地區。它將在世界各地以當地語言製作大約 500 個節目，以吸引這些市場的訂閱者。

CEO 查佩克 (Bob Chapek) 表示，Disney+ 可望在 2024 年 9 月前實現該公司預計的 2.3 億至 2.6 億訂戶目標。

但其上季訂戶新增數超過一半來自印度的 Disney+ Hotstar，訂戶平均每月支付 76 美分。而在美國，客戶訂閱費用為 6.32 美元。

該公司包括 ESPN+ 和 Hulu 在內的串流媒體業務營運虧損在本季上升至 8.77 億美元，是一年前虧損的 3 倍，反映出節目製作和製作費用增加。

隨著該公司擴大對原創內容和體育版權的投資，第 3 季的節目支出預計將增加 9 億多美元。

查佩克在電話會議上表示，「我們相信精彩的內容將推動訂閱量，而那些規模龐大的訂閱量將推動我們的獲利能力。」

PP Foresight 分析師佩斯卡多 (Paolo Pescatore) 預測，Disney+ 將隨著向新市場的擴張而繼續成長，並提供誘人的串流媒體內容，例如獲得奧斯卡獎的動畫電影《魔法滿屋》(Encanto)。但可能在財務上難以獲得成功。

他說，「很明顯，所有供應商都過於關注用戶數。」「不幸的是，以串流媒體的性質而言，用戶流失率很高，這將影響所有業者。反過來又會影響營收和獲利。」