〈美股早盤〉市場靜待Fed決策會議 主要指數開高

美股受成長股與銀行股走高提振，主要指數周三（15 日）開高，投資人靜待聯準會（Fed）決策會議，預料將採取積極措施抑制火熱通膨。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 340 點或近 1.12%，那斯達克綜合指數漲近 180 點或近 1.7%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲逾 1%。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將在台灣周四（16 日）凌晨兩點公布決議，由於上周公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 出現 40 年來最大漲幅，粉碎美國通膨已經觸頂的希望，包括高盛、摩根大通、巴克萊等華爾街大銀行都預測，Fed 本周將一口氣升 3 碼（75 個基點），把聯邦資金利率目標區間升到 1.50-1.75%。

「新債王」、DoubleLine Capital 執行官 Jeffrey Gundlach 在推特上稱，Fed 應該升息 225 個基點，將聯邦基金利率上調至 3%；億萬富翁避險基金經理、潘興廣場資本創始人 Bill Ackman 表示，如果 Fed 升息 100 基點，7 月份再升息 100 基點，之後繼續保持，那麼「世界會更好」。

本周一債市也向美國發出了經濟衰退的警告訊號：美國兩年期公債殖利率上漲 16 個基點至 3.214%，達到 2007 年以來的最高水準；30 年期公債殖利率觸及 3.31%，創 2018 年 11 月最高水準。2 年期和 10 年期公債殖利率一度倒掛，為 4 月初以來的首次。

投資人對停滯性通膨的擔憂以將股市推入熊市，引發最近幾天債券的大幅拋售，美國公債殖利率曲線部分仍處於倒掛狀態，表明市場擔心限制性貨幣政策可能導致經濟低迷，截稿前美國 10 期公債殖利率報 3.368%。

歐洲消息方面，歐洲央行（ECB）召開臨時管委員會會議，隨後宣布計劃創建新工具解決歐元區的債務危機與分裂風險。

ECB 已經明確計劃在 7 月的會議上加息，然而上周以來歐洲債券，特別是周遭國家的債市卻是「血流成河」，德國與負債更多的南部國家（尤其是義大利）之間的殖利率差距升至兩年多來的最高水準，歐元區分裂的風險也正在增加。

針對這樣瀕臨陷入危機的現狀，ECB 官員需要制定計畫，以保護歐元區的較弱成員國免受借貸成本飆升的影響。

State Street Global Markets 資深策略師 Marija Veitmane 認為，歐洲央行與大多數央行一樣處在兩難境地，通膨非常高且幾乎沒有降溫趨勢，同時經濟越來越脆弱，特別是在俄烏衝突與能源成本不斷攀升情況下。因此，ECB 能宣布任何降低系統性風險的舉措都是非常受到市場歡迎的。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 1.77%，至每股 143.29 美元

外媒報導，中國搜索引擎巨擘百度正在洽談出售愛奇藝控股權，這項交易可能顯示愛奇藝價值 70 億美元，消息傳出後愛奇藝 (IQ-US) 盤前重挫逾 9%，開盤跌幅收斂至 1%。對此，愛奇藝官方僅回應純屬謠言，並未多做說明。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 2.32%，至每股 124.38 美元

新冠疫苗商莫德納（Moderna）獲美國食品藥物管理局（FDA）推薦，可在 6 至 17 歲兒童施打其新冠疫苗，當局將在未來幾天內進行投票。另外，美國疾病管制預防中心（CDC）日前援引近期數據顯示，相較於輝瑞 BNT 新冠疫苗，莫德納的疫苗再某個年齡層中可能有較高機率引起心臟發炎風險。

Stellantis(STLA-US) 早盤上漲 2.43%，至每股 13.29 美元

全球第四大汽車集團 Stellantis 表示，下周將對其位於美國密西根州的沖壓廠進行無限期裁員。據悉，該廠是全世界最大的沖壓廠，擁有 2,184 名員工，其中有 2 千多名是時薪人員。美國汽車工人工會沒有回應關於受裁員影響人數的置評請求。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月零售銷售年增率報 8.09%，前值 7.82%

美國 5 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 5 月核心零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.8%，前值 0.4%

美國 5 月進口物價指數月增率報 0.6%，預期 1.1%，前值 0.4%

美國 5 月進口物價指數年增率報 11.7%，預期 11.9%，前值 12.3%

美國 6 月 NAHB 房市指數預期 68，前值 69

華爾街分析：

Rand Merchant Bank 經濟學家 Nema Ramkhelawan-Bhana 表示，市場已準備好 Fed 大幅升息，不過經濟方面可能尚未進入衰退的區域，但著陸不會如 Fed 預期溫和，只要 Fed 升息低於 3 碼，或至少做出更大調整的強烈意願，都可能讓股市發生翻天覆地的變化。

FedWatch 數據顯示，市場目前的定價是升息 3 碼的可能性為 95%。OANDA 分析師 Jeffrey Halley 表示：「我的看法是，Fed 不會升息 100 個基點，因為這將進一步削弱他們前瞻指引的可信度，而前瞻指引已經很糟了。」「不過，他們可能將前瞻指引的立場調整為更鷹派的水準。我懷疑價格現在已經計入了 75 個基點。如果指引更為鴿派，我相信在本周後面幾天，投資人將逢低大舉進場。」