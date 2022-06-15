〈台幣〉Fed利率決策公布前夕美元續強 翻貶收29.74元

新台幣兌美元匯率昨天止貶回升後，今 (15) 日再度轉弱，市場觀望 Fed 利率決策結果，買賣匯雙方拉鋸，終場沒能站回 29.6 字頭，貶值 3.2 分，以 29.74 元作收，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.445 億美元。

強勢美元銳不可當，亞洲貨幣今天普遍走軟，新台幣匯率一度升抵 29.68 元，但美國 10 年期公債殖利率升破 3.45%，創 11 年新高，吸引資金流出，匯價最低來到 29.765 元，貶值 5.7 分。

新台幣兌美元匯率終場貶幅收斂，貶值 3.2 分，收在 29.74 元，台北外匯市場成交金額 11.45 億美元，元太外匯市場成交金額 5.995 億美元。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在台灣周四 (16 日) 凌晨 2 點公布決議，目前高盛、摩根大通、巴克萊等華爾街大銀行都預測，Fed 本周將一口氣升 3 碼 (75 個基點)，把聯邦資金利率目標區間升到 1.50-1.75%，強力挹注失控的通膨。

台股今天走勢震盪，雖然金融、傳產奮力撐盤，生技股獲買盤青睞，但電子、航運族群欲振乏力，加上台指期結算，終場前最後一盤湧現賣壓，加權指數下跌 48 點，收在 15999 點，外資持續提款 191.78 億元，累計 5 個交易日已狂賣近 1190 億元。