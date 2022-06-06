〈房產〉全台六都預售案最低價都在外圍區 除北市外最低價仍有1字頭

根據實價預售 2022 年第一季揭露的資料顯示，六都最低價的預售揭露案，台北市是「陽明迴鄉」案，最低每坪 52.5 萬元成交，其餘各都都仍有單價 1 字頭的預售案，且普遍都位於較為外圍的低價區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，通常低房價的區域，都屬於比較外圍的區段，因為生活機能、交通等條件不若市中心便捷，因此地價相對較為便宜，且統計發現相對較為低價的個案，興建的樓層也不會太高，造價成本等條件也較能控制，因此即使高房價的條件下，部分都會區的外圍區域，實價揭露仍出現 1 字頭的成交個案。

今年第一季全台六都最低單價揭露的預售個案，包括台北市北投區的「陽明迴鄉」，出現一坪 52.5 萬元的低價，反映台北市房價高漲後，4 字頭的預售案越來愈稀有；新北市較為低價的成交個案，則是金山區的「築馨園」，有一戶成交每坪 19.3 萬元，新北市目前最低價的個案，多出現在金山、三芝等較為偏遠的區段。

桃園市則是楊梅區的「恬居」，實價揭露最低價每坪 13.6 萬元，台中市則是清水區的「明日享享」，最低價為每坪 14.7 萬元，台南市仁德的「大好 1.」，最低價實價揭露每坪 14.7 萬元，高雄市則是橋頭區的「森遠」，最低價每坪揭露 13.2 萬元。

曾敬德指出，雖然原物料與造價上揚，加上土地價格走揚，都驅動房價上漲，不過真的想要購置新房子，又能接受久一點的通勤代價，向外找尋新屋還是有機會找到合適自己的房子。