〈房產〉去年全台工業地產交易逾1600億元 桃園占比高達23%居冠

根據商仲業者統計，去年全台工業地產成交 1634 億元，為 2011 年統計以來新高，且連四年增長、連三年突破千億元，相較 2020 年，去年增幅約 27%。主要是為了因應產能擴張更是積極於全台獵地擴廠，也大幅推升工業地產交易價量俱升，其中桃園占約 23%。

高力國際指出，過去兩年美中矛盾及新冠疫情使台灣享受產業紅利，由電子科技業領軍的製造業更受惠於全球供應鏈重組之轉單效應而蓬勃發展，外銷訂單金額創下新高，工業地產交易活絡，也主要為因應產能需求。

2021 年全台工業地產成交金額達 1634 億元，尤其桃園表現最亮眼，去年工業地產成交總額高達 373 億元、占全台比重約 23%，高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲指出，桃園為全台工業重心及製造業大本營，尤其投資台灣三大方案金額及工業產值均為全台第一，此現象也促使不只是工業廠商、就連建設開發業、壽險業也看到工業不動產投資機會，擴大工業不動產布局，尋求興建廠辦出售或長期收益的投資機會。

桃園吸引各路投資人搶進，近期最著名的案例就是國泰人壽加碼投資桃園，5 月初甫簽約桃園高鐵站前地上權開發案，預計投資總額高達 260 億元，規劃興建辦公大樓、購物商場以及星級旅館等設施，總開發量體將達 15 萬坪。結合週邊原有的華泰 OUTLET、桃園置地廣場、和逸飯店、青埔重劃區等，提供商務、觀光、住宿、交通等完整重大機能，將使高鐵桃園車站特定區成為桃園新都心。

至於，桃園高鐵站週邊的行政區，包括大園、中壢、蘆竹，因鄰近機場、擁有高鐵及國道的交通串聯優勢，加上人口密集的招工紅利，逐漸受到電子科技業的青睞，紛紛選擇在此區域設置企業總部、規劃生產基地，尤以中壢工業區因其區位絕佳、人口密集等優勢，一直都是廠商進駐首選。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲調查，過去 5 年中壢工業區的總交易金額將近 200 億元，地價成長幅度將近五成，近年也吸引許多電子科技產業加碼進駐，包括台達電 (2308-TW)、晟銘電 (3013-TW)、日月光 (3711-TW)、聯測科技、聯德控股 (4912-TW) 等投資。

此外，因中壢工業區內廠房釋出稀少，造成租賃市場盛行，租金行情穩定可落在每坪 600-800 元之間，長年以來也是收益型投資人、建設開發業關注的重點投資區域，由於土地供給稀缺，也開始推升立體化廠辦的發展機會，包括東聯新世紀、憶聲智匯科技園區等都有不錯的銷售成績。

高力國際董事總經理劉學龍對於市場動態的指出，中壢工業區幅員廣達 433 公頃，為桃園第二大工業區，近年來產業不斷升級，進駐產業以電子科技及電腦產品為最大宗，與桃園高鐵特區以中正東路三段串接，途經萬能科技大學、大江購物中心、勝宏實業、富邦 MOMO 物流中心、錦鋐大園廠等，未來再納入開發中的航空城計畫，此發展軸帶將有機會形成商務辦公、購物休閒、住宿、科技工業、倉儲物流的產業廊帶，匯聚人流與金流，促進產業升級新商機。



