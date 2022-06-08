〈房產〉指標豪宅西華富邦再增2戶交易 蔡姓買家無貸款買進

全台最熱銷超過 450 億元的豪宅又有新交易，最新實價揭露，台北大直指標豪宅「西華富邦」4 月成交 38 樓兩戶，合計總價 6 億 6528 萬元、單價約 233 萬元，總計 285.52 坪，買家都為蔡姓自然人，且都全額無貸款買進。

另外，觀察今年前月北市單價 200 萬元超豪宅交易狀況，目前包括「西華富邦」、「松濤苑」、「潤泰敦峰」等，共 7 筆交易名列坪價 200 萬元俱樂部，其中「西華富邦」、「潤泰敦峰」各有 3 筆。而 7 筆交易中有 5 筆皆為無貸款購置，占比高達 7 成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市 200 萬俱樂部的超豪宅，一戶總價動輒 3、4 億元，客層都屬於金字塔頂端，其中不乏家族企業型的富豪，資產財力豐厚，對於大筆資產傳承都需長線佈局，買豪宅則是常見的資產規畫，也是提早為子孫置產，因此許多富豪家族會在同一豪宅中一次買多戶群居，這也是第一代企業主維繫感情和家族力量的作法之一。

在坪價 200 萬元的台北市豪宅俱樂部中，「西華富邦」最常見家族型買盤，張旭嵐指出，「西華富邦」有萬豪酒店的酒店式管理服務，本身就很吸引企業家購入，水岸景觀和大直生活圈等條件優越，因此一次購入同層兩戶或一次買多戶的案例更所在多有，儼然成為企業家指名收藏的豪宅之一，作為家族成員自住或長期持有置產之用，而且高樓層能居高臨下俯瞰台北市，因此目前 28 樓以上穩居單坪價格 200 萬元行情寶座。

而台北市中正區「松濤苑」總戶數僅 20 戶，目前總計實價揭露 10 筆交易，且全數單價都超過坪價 250 萬元，是台北西區均價最高的指標豪宅，不乏由自家人或相關企業購入自建案；而位於市民大道四段的「潤泰敦峰」為松山區熱門豪宅之一， 2012 年由潤泰創新以近 82 億元、每坪土地價格 610 萬元，向老牌飲料業者黑松高價標下，創下紀錄，以基地退縮超過 50 米的建築規劃，並以綠蔭降低景觀壓迫和噪音干擾，扭轉高架橋旁的劣勢，且因緊鄰微風廣場百貨，和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少企業主和高資產族青睞，20 樓以上高樓層也站穩坪價 200 萬行情。

第一建經研究中心副理張菱育表示，雖然近年央行一再釋出打炒房措施，購置高價住宅貸款降為 4 成，且無寬限期，但是過去豪宅本就已有限制貸款，再加上觀察許多超豪宅交易都採無貸款方式買進，因此央行限貸對豪宅的買氣影響較小，而近年股市投資熱潮，讓許多人獲利表現頗佳，手中擁有資金後，再尋找相對穩健的轉投資標的，進一步「錢進不動產」。