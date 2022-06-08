〈房產〉南山廣場低樓層租金每坪衝上4515元 創今年來新高

根據最新實價紀錄顯示，台北市地標大樓南山廣場，今年 4 月實價揭露一筆低樓層 8 樓租金紀錄，月租 119 萬元，每坪租金 4515 元，居今年信義計畫區辦公室最高價，也是南山廣場實價第二高。

比較特別的是，該筆交易還是低樓層 8 樓的交易案，反映這波辦公室租金走揚，未來頂級 A 辦大樓的租金，每坪 4000 元有可能成為地板價。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然疫情嚴峻，在家辦公盛行，但北市條件好的辦公空間供不應求，因此陸續還是有高價辦公室租賃實價揭露，且租金水準維持相對高檔。

根據實價資料顯示，這筆辦公室租賃案件，每坪單價是今年以來最高，但去年底 101 大樓才出現一筆將近每坪 5000 元的高價紀錄，統計南山廣場歷年的實價租金變化，今年每坪 4515 元的租金行情，則是歷年的次高紀錄，比較特別的是這次出租的還是低樓層，反映即使是景觀條件較一般的低樓層，租金也出現一波上揚。

根據商仲業者統計，信義世貿商圈為北市七個辦公商圈中，租金水準較高區域，從實價登錄揭露，從去年第四季到今年第一季，此商圈就出現 10 筆租金單價 4000 元以上的記錄，分別出現在台北 101、國泰置地廣場、南山廣場、新光信義金融大樓，反映頂級辦公大樓在市場供不應求的狀態下，租金維持在高檔水準。

曾敬德指出，這波辦公室走揚，主要反映空置率下滑，包括企業持續成長、舊大樓不少參與改建，加上付租能力較強的外資企業支撐等等，只要空置率維持低檔，則租金就會相對有支撐。