〈房產〉花蓮購屋族轉向公寓產品 3年漲幅19.2%居冠

東森房屋研究中心依實價登錄統計發現，花蓮市近三年第一季各類產品均價趨勢，以公寓產品 19.2% 漲幅居首，其次則為電梯大樓產品 3 年上漲約 12%，而占交易市場大宗的華廈產品及透天產品，成交均價則相對平穩，3 年間分別成長 9% 及 4%。

東森房屋花蓮站前加盟店店東邱政彥表示，花蓮市今年第一季地產整體交易量並無重大變化，然而自 4 月前後受到疫情影響，約看量及整體移轉數量受到影響師下滑。目前隨著區域內疫情變化相對平穩以及人們漸漸習慣疫情生活，買氣及人流逐漸回溫。

花蓮市交易熱點可分為火車站前後、美崙區域，吉安鄉則是以吉安火車站往緊鄰市區的方向為交易大宗；美崙則屬文教區，坐擁學區優勢，同時也是縣府所在地；而吉安以北昌村為例，靠近市中心，前往各花蓮各地區相對較近，交通便捷，生活機能豐沛、釋出量少，因此這區域案件也相對搶手。

過去 10 年來花蓮房屋市場發展蓬勃，其中電梯大樓、華廈單價 1 字頭升揚，目前新成屋每坪開價行情已達約 23-28 萬元，且已有推案突破 3 字頭；至於公寓產品漲幅，邱政彥表示，隨著區域內整體華廈價格上揚，在相同價位購屋族如果可以選擇華廈則多不考慮公寓，購屋族在總價考量下，便轉而面向使用實坪大、價格親民的公寓產品，使其價格亦隨之成長。考慮到每間屋況不同目前市區的公寓產品單價約落在每坪 14 萬元，位在搶手區域的公寓甚至可能超過每坪 17 萬元以上。

而總價考量，不僅熱絡了公寓產品，也造成花蓮市區域內的透天產品變化。過去花蓮市透天物件多以地坪 30 坪以上為市場主力，然而隨著總價提升，考量購屋族負擔能力，近年建商則多推出地坪 25 坪左右的建案。