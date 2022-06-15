〈鴻海建電芯廠〉將打造電池在地供應鏈 四大廠浮上檯面將扮要角

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日舉行電池芯研發暨試產中心動土典禮，董事長劉揚偉表示，鴻海將結合上游材料、中游電芯、下游模組，打造電池在地供應鏈，而此次動土典禮，碩禾 (3691-TW)/ 榮炭(6555-TW) 總經理黃文瑞、中碳 (1723-TW) 副總曾文良以及明基材 (8215-TW) 總經理劉家瑞，全數都到場觀禮，四家材料供應鏈浮上水面，將成鴻海電池芯產業鏈要角。

鴻海去年和碩禾、中碳、榮炭簽訂四方 MOU， 由中碳提供高性能電池負極材料介相石墨碳微球，碩禾提供矽 / 矽氧材料技術及榮炭高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

此次引起矚目的則是偏光板廠明基材 (8215-TW) 首度浮出檯面，明基材近年從材料技術發展，跨入車用電池隔離膜領域，隨著車廠重視安全性導入速度加速，明基材也打入日系油電混合車，中國、泰國等地大巴及電動船供應鏈，也是鴻海 MIH 會員之一。

明基材目前電池隔離膜產能仍供不應求，現階段主要集中在中國蕪湖生產，月產能落在 4000 萬平方米，因應需求，去年也規畫再擴充蕪湖、台灣兩地產線，據規劃，今年年底蕪湖廠產能可望提升至 1 億平方米，台灣雲林廠則預計 2023 年開出，屆時整體電池隔離膜產能將上看 1.7-1.8 億平方米。

中碳 (1723-TW) 則是全球介相碳微球負極大廠，碳微球結構有利鋰離子移動，可應用在電動車動力電池上，展現長循環壽命特性與快充能力，中碳表示，去年底開始需求大增，目前產能已滿載，樂看下半年負極材料表現。

看準負極材料強勁需求，中碳也積極擴產，屏南廠碳化產線今年下半年可望完工，目前已斥資 8.9 億元擴建石墨化產線，預計 2024 年完工，屆時負極材料石墨化產能將增加 3000 噸以上。屏南廠現階段各有一條碳化、石墨化產線，產能皆為 2000 噸。

碩禾、榮炭與中碳則共同衝刺電池負極，碩禾扮演負極上游材料的供應要角，包括矽氧負極材、負極活物黏著膠，皆已向客戶送樣，產能也已提升至噸級，並積極配合鴻海要求。

在矽氧負極材領域，碩禾看好，矽負極的單位容量比碳高近 10 倍，導入矽負極可有效增加鋰電池容量，目前將矽氧材料導入至榮炭石墨負極，可增加負極單位電容量 10-20%，預期未來將陸續看見營收貢獻。