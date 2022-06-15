欣陸旗下大陸工程取得高雄左營過港隧道工程金額62.5億元

欣陸投控 (3703-TW) 旗下營建工程事業大陸工程獲選承包國防部「N-WH 計畫」之一的「過港隧道工程」，今 (15) 日完成合約簽訂。

欣陸投控指出，「過港隧道工程」位於高雄左營軍港，工程內容主要為明挖覆蓋過港隧道一座，護岸工程、擠壓砂樁、浚挖及環控、空調、隧道通風設備工程等。

大陸工程執行長 Simon Buttery 表示，取得此新標案對大陸工程而言至關重要，因為它不僅是大陸工程的第一個港口 / 海事專案，也代表大陸工程具體實現土木核心業務多元化的策略。

大陸工程指出，本案合約含稅金額為 62.5 億元；累計本案合約金額後，截至今年 5 月底大陸工程在建工程案量已達 750 億元，再創歷史新高，目前在建工程案量相當於大陸工程 2021 年合併營收的 4.4 倍，足以支撐未來幾年的營收成長目標。

大陸工程為知名營建公司，曾完成許多複雜的工程標案，持續累積不同的隧道工程經驗，如台灣知名的「蘇花公路仁水隧道工程」、「花東鐵路山里隧道工程」、「復興北路穿越松山機場地下道工程」及「台灣高鐵八卦山隧道工程」等指標隧道工程專案。

欣陸投控 2022 年第一季營收 100.23 億元年增 57.8%，毛利率為 18.64%，季增 2.56 個百分點，年增 3 個百分點，稅後純益為 12.39 億元，創新高，季增 48.38%，年增 1.58 倍，每股純益 1.5 元。

