〈南山人壽股東會〉尹崇堯可望掌舵 成全台最年輕金融業董座

南山人壽今 (15) 日舉行股東會，並完成新一屆董事改選，下午將舉行董事會選出董事長，現任董事長陳棠也在股東會上表示，副董事長尹崇堯有望接任董事長；一旦尹崇堯順利接掌南山，將成為全台灣最年輕的金融業董事長。

南山人壽今天選出的 13 席新任董事名單，除了最高票當選的尹崇堯，其餘分別是：潤弘代表人尹衍樑、潤成投資代表人曾達夢、寶成工業代表人吳邦治、匯弘代表人陳志全、潤泰全球代表人張秀燕、寶成工業代表人何宇明，自然人董事施振榮、張宏嘉。另有 4 席獨董分別是：汪信君、卓俊雄、陳明進、曾榮秀、詹芳書。

雖然南山人壽下午才將召開董事會決定董事長人選，但陳棠於股東會上表示，尹崇堯擔任副董事長的 2 年半以來，能力很強，且兩人合作也很不錯，尤其對公司每個單位都相當了解，且這 2 年半以來，南山人壽與金管會任何接觸，都是由尹崇堯負責，互動亦非常好；尹崇堯也深入數位管理能力，「相信今後若由尹崇堯接任董事長，公司業務一定一天比一天好」。

南山人壽 2021 年合併稅後純益 597 億元，較 2020 年成長 60%，合併總資產亦已超過 5.2 兆元，較前年成長 2%，雙創歷史新高；去年底合併淨值 5115 億元，則成長 1%，淨值比達 10%。

不過今年以來資本市場震盪，小股東關切南山人壽淨值比大舉下滑，對此，陳棠坦言，國外經濟情勢不可控，公司壓力也很大，「投資部門也常睡不著覺」，但仍會努力維持平穩、小心減少損失，請股東放心。