中國第十度調漲油價 柴油半年漲35% 物流業苦哈哈

中國國家發改委周二（14 日）宣布今年來第十度油價調漲，部分地區 95 汽油正式邁入人民幣 10 元（以下皆同）時代，且半年來柴油大漲逾 35%，導致物流業苦不堪言。

證券時報報導，國家發改委周二表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自當日 24 時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高 390 元和 375 元，為今年來第十度油價調漲。

根據機構估算，此次油價變動，等同 92 汽油每升上調 0.31 元，95 汽油上調 0.32 元，0 號柴油上調 0.32 元。

卓創資訊表示，中國 92 汽油將因此全面進入 9 元時代，部分地區 95 汽油正式邁入 10 元時代，比如廣東、廣西、吉林、四川、雲南等地。

以油箱容量 50 升的普通私家車計算，這次調價後，車主加滿油將多花 15 元左右。與年初相比，如今車主加滿油要多花 93 元。

佛山市長期從事成品油相關生意的黃總說：「廣東去年底柴油價格還是每升 6.68 元，5 月底就已經有 8.72 元了。受整體經濟形勢影響，其實很多油站銷量下滑有一兩成」；半年來柴油價格每升大漲逾 2 元，漲幅超 35%，物流產業勢必大受影響。

長期在深圳市鹽田港區附近從事貨櫃車運輸的司機孟師傅則說：「按照柴油價格由早前 6 塊漲至現在近 9 塊計算，從深圳拉貨到汕頭，往返一趟得多掏 1,000 多元油錢」。由於不滿意運費，接單量不足，孟師傅感覺最近清閑得「發慌」。