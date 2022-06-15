投資大佬庫柏曼：美國經濟將在明年步入衰退

億萬富翁投資老手、歐米茄顧問（Omega Advisors）創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）周二（14 日）接受 CNBC 採訪時表示，他相信油價或聯準會（Fed）的政策在 2023 年的某個時候將把美國經濟退入衰退，且預估標普 500 指數將較 1 月歷史高點下跌 40%。

Cooperman 認為，自 2008 年以來，美國沒有出現過經濟衰退，因此「衰退遲到了」。但目前市場流動性過多，衰退不會在今年出現，但他擔心的是，美國現在有個「非常、非常有毒的財政貨幣組合政策」。

他稱，未來一年到一年半內是處在一個升息環境下，美股依然是「整個金融社區裡可能最好的那棟房子」，但是他非常不喜歡整個社區。不過，Cooperman 並非第一位發出類似僅告的華爾街投資大佬。

摩根士丹利執行長 James Gorman 日前在一場金融會議上警告稱，伴隨 Fed 更激進對康通膨，美國經濟衰退的可能性正在上升。此外，Gorman 也表示，Fed 行動過慢，一旦經濟開始衰退，其政策調整空間就會變小。

然而，並非所有華爾街投資人與機構認為經濟衰退即將到來。瑞銀日前表示，未來 12 個月美國經濟衰退的風險處在平均水準，未來一年半內不會出現衰退，但經濟成長的確會大幅減速，市場對成長擔憂加劇。