Adobe提升3D設計工具軟體 以配合蘋果M系列晶片

Adobe 公司 (ADBE-US) 周二 (14 日) 表示，已經重新設計一些用於創建 3D 內容的工具，以使可在 iPhone 製造商專有「M」系列晶片的蘋果 (AAPL-US) 電腦上運行更良好。

Adobe 長期以來一直是提供攝影、平面設計和電影等創意領域軟體的主要業者。Adob​​e 也一直在努力開發更多工具，用於製作電子遊戲中使用的 3D 世界和背景，以及越來越多的所謂 Metaverse，Meta Platforms Inc (META-US) 等公司希望使用擴增實境 (AR) 技術覆蓋數位內容。

Adobe 於 2019 年收購了法國公司 Allegorithmic，取得名為 Substance 的 3D 軟體工具，具體金額未披露。該工具可幫助《冰雪奇緣 2》等電影和遊戲的製作者為他們創建的數位物品注入各種栩栩如生的紋理，例如木材或皮革。

Adobe 表示，已經對軟體進行重新設計，以便可在蘋果專有晶片上運作，這一舉措可能會讓蘋果更能獲得一些市占率。雖然蘋果的筆記型電腦和桌上電腦廣泛用於音樂製作等創意領域，但遊戲開發人員仍傾向依賴可與 Nvidia Corp (NVDA-US) 的強大圖形晶片配對的 PC，以幫助圖形看起來更逼真。

Adob​​e 的行銷資深總監柯廷 (Francois Cottin) 表示，蘋果的新晶片增加了新的圖形處理能力，Adobe 計劃在新軟體中充分利用。

Adobe 周二還表示，已經為其 3D 內容創作工具簽下新客戶，包括德國時尚品牌 Hugo Boss 和戶外鞋履品牌 Salomon Group。