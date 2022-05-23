調查：美股仍未觸底 標普500指數可能再跌10%

隨著市場對美國經濟成長的擔憂加劇，且美國聯準會 (Fed) 啟動數 10 年來最大規模貨幣緊縮政策，美股近期大幅下挫。調查結果顯示，標普 500 指數恐怕將再跌 10%。

標普 500 指數如今在熊市邊緣徘徊，超過 1 兆美元市值蒸發。彭博 MLIV Pulse 的調查數據顯示，美股恐怕還有更多下跌空間。

1,009 名受訪者的預估中位數顯示，標普 500 指數今年可能會繼續下跌，然後在 3,500 點附近觸底，較週五收盤價 3,901.36 點還有至少 10% 的下跌空間，並較 1 月高點跌幅達到 27%。

在調查中，僅有 4% 的人認為標普 500 指數已觸底。另有少數人認為，將會出現歷史性暴跌，跌至 2,240 點，測試疫情以來新低。

美國銀行美股和量化策略主管 Savita Subramanian 表示：「我仍然認為最壞的情況還沒有到來。負面情緒持續存在。」

自今年年初以來，標普 500 指數已下跌約 19%，接近熊市區域。該指數上一次進入熊市是在 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發時。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 曾表示，，在過去的 19 次熊市中，平均自高峰下跌的跌幅為 37%，平均持續時間為 289 天。如果歷史重演，那麼如今的熊市將在 2022 年 10 月底結束，標普 500 指數將跌至 3,000 點，仍有約 27.3% 的下跌空間。Hartnett 同時也說道：「好消息是，熊市比牛市還要更快結束。」

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 則是預估，標普 500 指數很快就會跌入熊市，這次跌幅可能高達 30%，下行壓力可能會持續整個夏天。