〈美股盤後〉華爾街靜待Fed會議結果 標普仍陷入熊市

聯準會週二 (14 日) 起召開為期兩天的 FOMC 會議，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 數據強化聯準會鷹派升息的立場，美股早盤觀望情緒濃厚，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線再度短暫倒掛，加深美國經濟步入衰退的疑慮，但由於投資人逢底買入科技和能源股，四大指數收盤漲跌不一，那指和費半微幅收紅，道瓊跌逾 150 點，標普收黑 0.38%，仍處熊市區間。

聯準會即將在美東時間週三下午 2 點公布會議決策，此前，美國勞工統計局週二公布美國 5 月 PPI 升幅略有放緩，較去年同期上升 10.8%，低於市場預期，5 月核心 PPI 年增 8.3%，亦遜於市場預期，但此數據顯示美國通膨仍在高位徘徊，經濟學家認為該數據支持聯準會積極升息的立場。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預期聯準會決定升 3 碼的可能性超過 90%，高盛、摩根大通等多家投行預計聯準會將在 6 月和 7 月會議上各升息 3 碼，9 月將再升 2 碼，並警示市場波動性仍將持續一段時間。

政經方面，油價高漲助長通膨氣焰之際，美國民主黨參議院財務委員會主席懷登 (Ron Wyden) 週二建議對向能源價格驟升而獲利豐厚的美國石油企業徵收 21% 附加稅，並對石油企業徵收 25% 庫藏股稅，但目前白宮內部未對此有共識。

同時，白宮新任新聞秘書 (Karine Jean-Pierre) 週二透露，美國總統拜登傾向取消前總統川普時期對中國商品加徵的部分關稅，內部討論仍在繼續。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.35 億例，死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 表示，數據顯示，在 18-39 歲族群中，第二劑施打莫德納疫苗，罹患心肌炎和心包膜炎風險較其他廠牌來得高。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，公用事業、必需消費品和醫療保健領跌，資訊科技和能源逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Meta (META-US) 跌 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.31%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.92%。

道瓊成分股逾半收黑。寶僑 (PG-US) 下跌 3.12%；可口可樂 (KO-US) 下跌 2.74%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.69%；波音 (BA-US) 上漲 5.44%；Visa (V-US) 漲 0.66%。

費半成分股多回暖走升。AMD (AMD-US) 持平；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.21%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.31%；美光 (MU-US) 下跌 0.24%；德儀 (TXN-US) 漲 0.36%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。

企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 週二飆漲 10.41% 至每股 70.72 美元，連帶提振科技股。甲骨文公布 2022 財年第四季財報，營收與獲利皆優於預期，整體雲端營收提升 19% 至 29 億美元。瑞士信貸分析，甲骨文未來一年的業績增長將持續強勁，總營收預計將有機增長 30% 以上。

派息股聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 噴高 14.41% 至每股 229.95 美元。聯邦快遞週二盤前宣布，將每股 0.75 美元的季度股息提高 53% 至每股 1.15 美元。

推特 (TWTR-US) 小漲 0.51% 至每股 37.22 美元。全球首富馬斯克將於週四參加推特全體員工會議。

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 週二下跌 0.83% 至每股 51.58 美元。Coinbase 週二於內部信中指出，公司計劃裁減 18% 的員工， 為經濟衰退和加密市場寒冬做好準備。摩根大通分析師點評，2022 年加密市場極端下跌，加上 Coinbase 提高投資，使其很難預見近期的盈利能力。

美國最大眼鏡零售商之一 National Vision (EYE-US) 收紅 5.58% 至每股 26.69 美元。National Vision 傳出將被納入標準普爾小型股 600 指數。該變更將在週四開盤前生效。

經濟數據

美國 5 月 PPI 年增率報 10.8%，預期 10.9%，前值 10.9%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.4%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 8.3%，預期 8.6%，前值 8.6%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.2%

華爾街分析

在上週五令人震驚的 CPI 數據公布後，股債市場一直處於拋售中，除了聯準會本週可能升 3 碼的預期外，市場也開始討論 4 碼的可能性。避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週二表示，如果聯準會週三能升息 4 碼，那會更好，越早將利率升頂，就能越早開始執行寬鬆政策，經濟就能越早復甦。

Principal Global Investors 全球策略師 Seema Shah 表示，股市的波動證明 FOMC 會議的不確定性，以及對如此激進緊縮政策可能對經濟產生影響的擔憂。

摩根士丹利全球固定收益團隊策略師 Jim Caron 指出，波動性將會上升，雖然聯準會的主要目標是降低薪資通膨，但這可能反而會降低資產價格。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主