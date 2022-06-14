金融股高殖利率護體率先止穩反彈 高含金ETF同步翻紅

台股今 (14) 日持續大跌逾百點，一舉摜破萬六大關，但金融股因為有高殖利率護體，吸引資金挹注率先止穩反彈，含「金」量高的 ETF，如永豐優息存股 (00907-TW)、元大金融 (0055-TW) 等同步紅盤，為盤中僅見走揚的台股 ETF。

受美國高通膨數據、與加速升息疑慮影響，台股開盤再出現急殺，但金融股有殖利率保護，中信金 (2891-TW) 還受惠升息題材、股價逆勢漲逾 2% 最帶勁， 台企銀 (2834-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)、 高雄銀 (2836-TW)、 華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等都走高超過 1% ，帶動金融指數率先上演跌深反彈。

美國及台灣的通膨壓力持續攀升，聯準會與台灣央行本周將舉行利率會議，在高通膨壓力下，永豐優息存股 ETF 經理人張怡琳指出，市場預期升息機率高，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，並提振金融股行情。

永豐投信指出，7、8 月份不少金融股即將展開除權息，投資人參與金融股追息行情可期，加上不少存股族也喜好以除權息後股價較低的時機進行年度存股配置，研判金融股第三季行情樂觀，也是投資人近期可留意的配置焦點。

美國財政部長葉倫在上周參與參議院金融委員會作證時表示，美國正遭逢宏觀經濟挑戰，如高通膨等，各國央行收緊貨幣政策，已對經濟增長出現威脅，若貨幣政策能帶動通膨放緩，投資信心回穩，將有利於下半年全球經濟的回穩走勢。