美股大多頭：標準普爾 500 指數已反應經濟衰退憂慮

近期通膨竄升，市場擔憂美國聯準會 (Fed) 將激進升息以壓制通膨，標普 500 指數週一落入熊市。不過，美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，標普 500 指數很可能已反應經濟衰退憂慮。

Siegel 表示，他認為標普 500 指數反應的應該是經濟會輕微衰退 (mild recession)。他說：「相較於高點，我們更加接近低點。」

Siegel 也表示，從他自己的研究表明，在經濟衰退期間，股市平均修正 31%，但這很可能受 2000 年和 2008 年股市嚴重下挫影響，數據因此出現偏頗。

Siegel 指出，31% 平均修正幅度，也包含一些嚴重衰退，像是金融海嘯以及網路泡沫等，當時市場估值遠高於現今。

Siegel 預期，投資人可能會繼續持有股票，因為他們難以在其他地方找到收益。他認為，即使 Fed 將利率調高 3% 至 3.5%，可能也難與股票這種實質資產競爭。歷史表明，股利會隨著通膨而變化，投資人仍可獲得實質回報。

Evercore ISI 的 Julian Emanuel 先前表示，不要放大總經壞消息，專注於企業取得中高個數位獲利成長的事實，股價也會因此走強。

Emanuel 相信，當散戶發現就業依然強勁，而通膨已達到頂峰時，自然會重返股市，這預計在今年夏天發生，這對股市來說將是一個更加良性的環境。他對標普 500 指數年底目標價維持在 4,800 點。