〈美股熱門股〉電動車新創ELMS上市未滿一年聲請破產 盤中暴跌逾60%

上市未滿一年的美國電動卡車新創公司 Electric Last Mile Solutions 周一（13 日）表示計劃依據破產法第七章向法院聲請破產清算，消息重創股價，開盤後一路走低，截至盤中下跌逾 60%。

截稿前，Electric Last Mile Solutions(ELMS-US) 股價暴跌 61.4%，每股暫報 0.1966 美元。

Electric Last Mile Solutions 在新聞稿中表示，臨時執行長 Shauna McIntyre 及其董事會周日決定聲請破產清算，稱對公司產品與商業化計畫全面審查後，沒有給利益相關者帶來更好的選擇。該公司曾在 5 月底警告，到 6 月時現金即將耗盡。

Electric Last Mile Solutions 於 2021 年 6 月下旬透過與特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，籌資 3.79 億美元，當時正值 SPAC 交易熱潮，如今卻是第一家倒閉的電動車新創公司。

McIntyre 自今年 2 月以來一直擔任 Electric Last Mile Solutions 臨時執行長角色，創始人兼董事長 Jason Luo 與時任執行長 Jim Taylor 遭公司指控在上市前夕進行不正當股票交易，兩人雙雙於 2 月初請辭。

該公司在聲明中表示，這些高層離職以及美國證券交易委員會（SEC）的相關調查，讓公司在額外資金獲得方面極具挑戰。