左右為難 鮑爾恐被迫在通膨和經濟衰退之間做取捨

上周美國又公布一項通膨竄升的數據後，聯準會（Fed）主席鮑爾正面臨一個愈來愈難的取捨：要壓制物價，可能會導致經濟陷入衰退。

去年多數時間，鮑爾的表現有點像當年那個容忍通膨的前 Fed 主席伯恩斯（Arthur Burns）。如今的他，卻愈來愈有通膨殺手、前 Fed 主席伏克爾（Paul Volcker）的身影，且本周三（15 日）利率決策會議記者會上，他可能會繼續維持這種形象。

至少目前為止，鮑爾尚未主張強硬貨幣政策，未準備接受懲罰性嚴重經濟衰退——40 年前，伏克爾就是用這個代價打敗通膨。

雖然最近鮑爾承認控制物價壓力可能需要一些痛苦，甚至更高失業率，但他非常忌諱談論經濟衰退。

這不難理解，政治後果太大了，更何況美國將在 11 月舉行期中選舉。

前 Fed 官員布蘭德（Alan Blinder）說：「Fed 主席不會從自己嘴裡說出『衰退』二字，這代表我國將面臨一場衰退，但委婉說法很多，他會用這些措辭。」

包括布蘭德本人在內，愈來愈多經濟學家表示，美國可能需要透過經濟萎縮和失業率上升，才能使通膨率降至較能容忍的水準。

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 說，美國經濟在不發生衰退的情況下，讓通膨穩定在可接受水準，如今他對這種看法日益悲觀。他預料，長期高通膨和勞動力市場緊張，將導致更高的工資要求和企業成本。

彭博經濟學家 Anna Wong 等人在 6 月 6 日發布的研究報告中表示，今年美國經濟陷入衰退的機率為 25%，明年年接近 75%。他們說：「今年美國經濟不太可能陷入衰退，但明年恐難避免。」

美國上周五公布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升 8.6%，衝上 40 年高峰。隨後，公債殖利率飆升，股價下跌，原因是投資人擔心 Fed 會大採剎車。如今一些經濟學家甚至預料本周 Fed 將升息 75 個基點（3 碼）。

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