Fed指標估美國Q2 GDP僅增0.9% 瀕臨經濟衰退

美國聯準會 (Fed) 關注的一項經濟指標顯示，美國第 2 季實質國內生產毛額 ( GDP) 預估僅成長 0.9%，距離零甚至負成長僅剩一步之遙，瀕臨連兩季萎縮的經濟衰退邊緣。

根據亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測模型的最新資料，截至 6 月 7 日，美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率預估值從 1.3% 下修至 0.9%，代表美國經濟在第 1 季下滑 1.5% 之後 ，如今相當接近衰退邊緣。

(圖：亞特蘭大聯準銀行官網)

GDPNow 指出，占 GDP 近七成的個人消費支出成長率預期，自先前的 4.4% 下修至 3.7%，實質民間國內投資總額成長率自 - 8.3% 下修至 - 8.5%，但貿易前景有所改善，淨出口對 GDP 的影響料自原先的 - 0.25 個百分點減輕為 - 0.13 個百分點。

GDPNow 雖為亞特蘭大聯準銀行公布，但不代表央行的官方預期，而是將可用的各種經濟數據套入模型後，計算得出的經濟預測。

1947 年迄今的數據顯示，若經濟連續萎縮，最終都會導致衰退，然而美國國家經濟研究局 (NBER) 指出，這種定義原則上是正確的，但並非總是如此，舉例來說，美國在 2020 年陷入經濟衰退時只出現一季負成長。

除了以實質 GDP 來判斷經濟情勢之外，NBER 還會考量其他指標，以及經濟活動下滑的深度，其將經濟衰退定義為「經濟活動明顯下滑數月以上，且影響擴散至整個經濟體」。