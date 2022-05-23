白宮經濟顧問：美經濟衰退風險不容忽視 但仍好於多數國家

美國總統拜登首席經濟顧問 Brian Deese 週日 (22 日) 表示，美國經濟衰退的風險不容忽視，但與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好。

Brian Deese 表示，對抗通膨是首要任務，美國聯準會 (Fed) 需要「空間」來完成工作。他也提到，儘管經濟可能出現衰退，但美國仍處在相對較好的位置。

Deese 認為，美國經濟正在走向一個新的成長周期。他也表示，美國經濟正在從美國近代史上最強勁的復甦過渡到一個更穩定、更有韌性的成長周期。

由於貨幣政策緊縮、供應鏈問題以及俄烏戰爭等因素，食品、能源成本上升，消費者正經歷近幾年來最嚴重通貨膨脹。數據顯示，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 8.3%，寫下近 40 年來高點。

高盛執行長 David Solomon 日前警告，美國未來 12 至 24 個月經濟衰退的機率有 30%。Solomon 稱，投資人必須考慮這樣一個事實，即在未來某個時候美國可能出現經濟衰退，或美國經濟成長非常、非常緩慢。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 也曾表示，美國毫無疑問會出現經濟衰退，而且衰退似乎難以避免。雖然企業和消費仍然強勁，但世界正在對聯準會升息以抑制不斷飆升的通膨作出反應。聯準會說經濟過熱，需要放緩經濟成長、要升息，這將在一段時間內改變消費者和企業的健康狀況。