〈美股盤後〉美5月CPI衝40年新高 道瓊崩跌880點 創1月來最慘周

美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年來新高，華爾街通膨見頂回落的希望幻滅，同時，消費者情緒創新低，促使美元、黃金週五 (10 日) 驟升，美債殖利率曲線短暫倒掛，恐慌指數 VIX 揚起，四大指數全部血染，道瓊收盤狂瀉 880 點，連 2 日創 5 月 18 日來最差單日表現。

華爾街遭遇數月來最慘一週，道瓊週跌 4.58%，過去 11 週有 10 週累跌。標普和那指分別週跌 5.05% 和 5.60%，過去 10 週來的第 9 週累跌，也是自 1 月以來最差的單週表現。

數據方面，美國 5 月整體消費者物價指數 (CPI) 意外再度衝高，比去同期勁升 8.6%，創 1981 年底以來最高，同時，美國密西根大學 6 月消費者信心指數初值跌至 50.2，遠低於預期。

CPI 數據暗示聯準會可能在 9 月前持續升息 50 個基點，而且超大規模升息的可能性甚至更高。截稿前，超過 50% 的利率期貨交易員預計 7 月將升息 75 個基點。

政經消息，白宮國家經濟委員會主任 Brian Deese 表示：「週五的數據凸顯拜登總統已表明的態度，以及白宮關注焦點，對抗通膨是美國政府首要經濟任務，聯準會擁有其所需要的工具，我們也在給他們所需的空間。」

美國總統拜登週五發表演說，他將高燃料成本的部分責任歸咎於埃克森美孚和其他石油生產商的貪婪，並且再將創紀錄的汽油價格歸咎於俄國總統普丁引發的烏俄戰爭。

此外，美國財政部週五公告，根據 2015 年美國貿易法，瑞士繼續超過可能操縱匯率的門檻，但並未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國，台灣、越南等 12 個主要貿易夥伴列入其貨幣作法和宏觀經濟政策的「觀察名單」

拜登政府將宣布自美東時間週日凌晨起取消入境美國國際旅客出示新型冠狀病毒 (COVID-19) 檢測要求。

地緣政治方面， 香格里拉安全論壇 6 月 10 日在新加坡開幕，中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀 (Lloyd Austin) 在論壇間隙舉行第一次面對面的會晤，雙方討論烏俄戰爭、中國南海和兩軍關係。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.34 億例，死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。上海解封已超過一週，但疫情在中國還沒有結束，上海徐匯區的「紅玫瑰美容院」3 名理髮師確診，密切接觸者眾多，導致 9 萬人須接受檢測。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數淪陷，非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.86%；Meta (META-US) 下跌 4.58%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.60%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.46%。

道瓊成分股幾乎全數下殺。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 6.06%；高盛 (GS-US) 下跌 5.65%；波音 (BA-US) 下跌 5.03%；Salesforce (CRM-US) 下跌 4.63%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.56%。

費半成分股集體收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.00%；美光 (MU-US) 下跌 5.15%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.35%； AMD (AMD-US) 下跌 4.03%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.95%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.57%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.39%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.67%。

企業新聞

市場傳出老牌美妝大廠露華濃 (REV-US) 計劃聲請破產保護，最早下週提交申請，此消息於盤中時段傳出，該公司股價聞訊跳水，收盤狂瀉 52.66% 至每股 2.05 美元，創上市以來最大單日跌幅。

Netflix (NFLX-US) 大跌 5.10% 至每股 182.94 美元。高盛將 Netflix 調降至「賣出」，同時將目標價大砍 79 美元至每股 186 美元，主因是 Netflix 近期面臨的主要威脅是消費者面臨全面物價壓力和日益激烈的競爭。

電子商務公司 Stitch Fix (SFIX-US) 暴跌 18.51% 至每股 6.34 美元。Stitch Fix 第三財季 (截至 4 月 30 日) 虧損擴大，預計第四財季營收將下降並宣布裁員，為 2023 財年省下 4000 萬至 6000 萬美元開支。

電子簽名科技公司 DocuSign (DOCU-US) 暴跌 24.53% 至每股 65.93 美元。 DocuSign 公布第一季營收 5.887 億美元，每股純益為 0.38 美元，皆弱於市場預期，該公司表示將減少預定招聘人數，平衡成長和獲利。

經濟數據

美國 5 月 CPI 年增率報 8.6%，預期 8.3%，前值 8.3%

美國 5 月 CPI 月增率報 1%，預期 0.7%，前值 0.3%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 6%，預期 5.9%，前值 6.2%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 6 月密大消費者信心指數報 50.2，預期 58，前值 58.4

華爾街分析

美股在 5 月結束時從 2022 年的低點反彈，因為華爾街猜測通膨已見頂回落，但週五的 CPI 報告使這些希望破滅。

John Hancock Investment Management 投資策略師 Emily Roland 表示：「高於預期的 CPI 數據正挑戰通膨高峰，目前看到美國經濟硬著陸的可能性提高。」

野村高級美國經濟學家 Aichi Amemiya 認為：「這份報告表明，潛在的通膨壓力仍然相當強勁。」

RBC 美股策略主管 Lori Calvasina 提到：「這證實本週從投資人那裡聽到的一些擔憂，對通膨的恐慌一直在推動本週股市走低。」

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 說：「美國 6 月密大消費者信心指數跌至新低，只是強化 CPI 數字對消費者心理的影響，預期這將對消費者支出產生負面影響。雖然這是一個令人震驚的數字，但這就是通膨火熱時的表現。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主