〈貴金屬盤後〉ECB預告升息帶動風險胃口、美將公布CPI 金價收低  

黃金期貨周四 (9 日) 收低，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告即將出爐，市場預期可能強化聯準會 (Fed) 大幅升息的理由，使美元堅挺，並讓美債殖利率保持在高水位。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 3.7 美元或 0.2%，報每盎司 1852.80 美元。

美元升值和美債殖利率上揚、尤其是 10 年期公債回升到 3% 以上，是打壓金價和其他貴金屬的主因。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 表示，強勢美元正在抑制金價，交易員愈來愈擔心全球通膨居高不下，經濟成長減緩，雖然各國央行正在撤離寬鬆貨幣政策。

歐洲央行 (ECB) 周四宣布擬於 7 月啟動十多年來首次升息，Moya 說，ECB 必須強悍應對通膨，但可能也需要出動工具，處理義大利債務大幅增加的問題。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說，ECB 在 7 月啟動升息後將繼續升息，讓市場風險胃口打開一些，並擴散到黃金市場。

至於美國 5 月 CPI，Moya 認為，假如數據出乎市場意料，黃金投資人將面臨公債殖利率大幅上揚的風險，「市場上一直有定價尚未完全反映 Fed 緊縮的聲音，殖利率若大幅飆升，可能讓不孳息的黃金受到打壓。」

AvaTrade 首席市場策略師 Naeem Aslam 說，市場普遍預期美國通膨已經觸頂，若果真如此，Fed 貨幣政策將保持在自動駕駛狀態，金價將有上漲空間。

技術面來看，Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，空頭下一個近期下行目標，是把黃金期貨壓低到每盎司 1800 美元這個穩定支持價位以下。

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