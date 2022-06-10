全美汽油均價來到5美元大關 消費者行為有所轉變

全美汽油均價在 5 月中旬才突破每加侖 4 美元，不到一個月眼見又將站上 5 美元。跡象顯示，高漲的燃料成本蔓延到企業界幾乎每一個角落，而且隨著開銷增加，消費者行為也出現轉變。

美國汽車協會 (AAA) 周四 (9 日) 公布的數據顯示，全美汽油均價報每加侖 4.97 美元。GasBuddy 的數據則顯示，全美汽油均價周四一度觸及每加侖 5 美元，但當天稍晚又回到 4.98 美元。

從汽油、柴油到飛機燃料的價格紛紛上漲，而背後的驅動力短時間難以消失：石油和燃料產量增加速度追趕不上追上需求。摩根大通分析師先前預估，全美汽油均價將在今夏突破每加侖 6 美元。

分析師、經濟學家和企業界主管表示，高價已經開始抑制一些燃料需求，例如汽車駕駛人每次加油只加固定金額，只是更頻繁造訪前往加油。

高漲的燃料價格，是導致美國通膨率位處 40 年高點的一大力量。美國 4 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增率 8.3%，其中 18% 就和汽油價格有關。

加州柏克萊大學經濟學家 Lucas Davis 預估，汽油價每漲 10%，汽油消費會減少 2-3%。

航空業正準備迎接旅遊回春，但經通膨調整的飛機燃料價格正好也漲到 2009 年 1 月以來最高水準，使他們只敢保守看待今年秋季的旅遊需求。

根據美國勞工部 4 月 CPI 報告，機票在 3 到 4 月間上漲 18.6%，比去年同期則上漲 33.3%，不過目前仍未回到 2019 年的水準。

食品業者也開始感受到運輸費用的壓力，並轉嫁在消費者帳單上。Oreo 餅乾製造商億滋國際 (Mondelez International)(MDLZ-US) 表示，今年整體輸入性成本將調漲 10-13%，以反映能源價格上漲墊高運輸、原物料和包裝的成本。

另一方面，能源價格上漲，反而成為好市多 (COST-US) 大打廣告的好機會，用打折的汽油吸引消費者更常上門。

同時，網路上搜尋電動車或動力混合車的數量大幅增加，豐田、起亞最近公布的動力混合車都有不錯的業績，一些較小型、較省油的車款買氣也開始起飛。