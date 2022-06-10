美光加碼投資台灣將增聘逾2000人 強化本土供應鏈

鉅亨網記者林薏茹 台中 2022年6月10號18點50分

台灣美光 (MU-US) 董事長盧東暉今 (10) 日表示，A3 廠下半年將導入 EUV 設備，並設置研發走廊，未來將持續加碼投資台灣，預計 2-3 年增聘超過 2000 人，並強化本土供應鏈發展。

盧東暉今年 2 月加入美光後，首度與媒體見面，提出三大目標，包括加速推進先進製程技術量產、強化本土供應鏈與培育人才。

盧東暉表示，美光在台深耕 20 多年，過去幾年都是台灣最大的外商投資商，目前在台灣有 1 萬多名員工，未來 2-3 年還會再增聘 2000 多人。

美光目前 DRAM 主要製造基地在台灣與日本，目前 1α 製程已在台量產，使台灣成為美光目前 DRAM 最新技術量產基地。盧東輝表示，下一代 1β將引進最先進的 CMOS 技術，預期也持續領先業界，預計今年底在日本量產，接下來會再轉移至台灣生產。

盧東輝也說，台中 A3 廠將於下半年導入 EUV 設備，並成立研發走廊，安排一組研發團隊支持，力求推進再下一代的 1γ技術更快進入市場，預計 2024 年量產。

美光也將持續強化本土供應鏈發展，盧東暉表示，將致力於供應鏈本土化，包括機台、材料等，除台灣廠商，也包括在台灣有生產基地的外商，可讓生產與供應週期加快，供應鏈穩定性也能提高。

對於近期記憶體產業雜音頻傳，盧東暉則說，自己在半導體產業工作 20 多年來，產業從未一路榮景，短期受地緣政治等因素影響，可能會出現景氣修正，但長期來看，全球經濟加速數位化，將驅動記憶體長期發展，仍看好產業前景。

