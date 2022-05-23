〈台北國際電腦展〉群聯攜手超微、美光 打造PCIe Gen5生態系

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (23) 日宣布，攜手策略夥伴超微 (AMD-US) 與美光 (MU-US)，打造 PCIe Gen5 生態系，各自推出相應產品，布局 5G 無線技術所衍生的高速傳輸及高速儲存需求商機。

群聯指出，睽違兩年的台北國際電腦實體展聚焦二大主軸與六大主題，而串聯其中的關鍵零組件 CPU、GPU、主板晶片、DRAM 及 SSD，成為此次電腦展亮點之一；群聯攜手策略夥伴超微與美光，同聲宣示 PCIe Gen5 SSD 世代來臨。

群聯表示，隨著 5G 無線傳輸普及率持續上升，直接驅動高速傳輸需求，如 PC 電腦、 NB 筆電、電競遊戲機、雲端伺服器及手機等儲存應用，更將資料傳輸速度提升至更高層級。

群聯攜手超微、美光共同打造 PCIe Gen5 生態系，並各自推出相對應產品，包括 AMD AM5 平 台、Micron 的 DDR5 與 Replacement-Gate 3D NAND、及群聯的旗艦 Gen5 SSD 控制晶片 PS5026-E26。

除 Gen5 SSD 控制晶片 E26 外，群聯也於今年電腦展期間，線上展出全方位的 NAND 儲存方案，包括群聯首款 PCIe Gen4 BGA SSD E21T、新一代 Gen4 DRAM- less SSD 控制晶片 E27T、企業級 Gen4 SSD 控制晶片 E18DC、行動裝置儲存方案 UFS 3.1 PS8318、工業用嵌入式儲存方案 Gen4 SSD E21T、車載儲存方案 MPT 系列、及全球首款通過 PCI-SIG 認證的 PCIe 5.0 Redriver IC 等。