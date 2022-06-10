CFO調查：明年上半年美國經濟衰退 美股仍有下跌空間

近期不少經濟學家和華爾街人士表明對通膨和美國聯準會 (Fed) 政策反應的看法，認為經濟和市場在好轉之前會先惡化。CNBC 對企業財務長 (CFO) 的最新調查顯示，多名 CFO 都同意這樣的觀點。

在 5 月 12 日至 6 月 6 日期間對 22 名大企業 CFO 進行的調查顯示，超過 40% 受訪 CFO 將通膨列為業務面臨的第一大外部風險，近四分之一 (23%) CFO 將 Fed 的政策視為最大風險，另 14% CFO 將供應鏈中斷和俄烏戰爭列為第一大風險。

不過，CFO 並不都認為 Fed 最終無法控制通膨，有逾半數 (54%) 的人對 Fed 有信心，但這仍不足以改變他們對當前經濟狀況和政策決定走向的看法，也就是將會陷入經濟衰退。

68% CFO 預期，經濟衰退將在 2023 年上半年發生，此外，沒有任何受訪 CFO 預測將在明年下半年後出現衰退，也沒有受訪者認能夠避免經濟衰退。

另外，針對美股方面，大多數 (77%)CFO 預計，道瓊工業平均指數將跌破 30,000 點，較目前水準仍有約 9% 以上的下跌空間，並較 2022 年高點下跌 18%，隨後再創新高。

另有超過一半 (55%) CFO 預期，能源將在未來 6 個月內成為的所有經濟部門中增長最快速的產業。