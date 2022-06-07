世界銀行示警滯脹風險 將今年全球經濟成長預期下調至2.9%

世界銀行（World Bank）周二（7 日）將 2022 年全球經濟成長預期下調 1.2 個百分點至 2.9%，並警告俄羅斯入侵烏克蘭加劇新冠疫情的損害，許多國家可能面臨經濟衰退，全球經濟有陷入停滯性通膨（stagflation）的風險。

世界銀行 1 月預估今年全球經濟成長為 4.1%，但隨後在 4 月砍至 3.2%，如今再度下調至 2.9%，原因包括能源與食品價格飆升、俄國入侵烏克蘭引發供應鏈中斷，以及全球央行將利率從最低水準上調。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）認為，全球經濟成長受到俄烏戰爭、中國新冠疫情封控措施、供應鏈中斷影響，恐進入「一個成長疲弱，通膨上升的漫長時期」，有陷入停滯性通膨的風險。

馬爾帕斯在報告的前言寫道，如今停滯性通膨風險相當大，由於全球大部分地區投資疲軟，經濟成長陷入低迷的情況可能持續整整 10 年。此外，由於多個國家通膨目前處在幾十年以來高點，在供應緩慢成長的同時，通膨有可能在更長時間內保持在高水準。

報告還援引 1970 年代的經濟成長疲弱為例，指 1970 年代控制通貨膨脹的升息幅度大，以至引發 1982 年的全球衰退與一系列經濟危機。雖然目前與當時的情況有相似之處，但同時亦存在重大差異。

馬爾帕斯說，為了降低風險，政策制定者應該努力協調對烏克蘭的援助、應對能源與食品價格飆升、加大債務減免力道、強化控制新冠疫情蔓延，以及加快低碳經濟轉型。

世界銀行預估，2022 年全球經濟成長率將從 2021 年的 5.7% 降至 2.9%，2023 年與 2024 年的經濟成長率將徘徊在這一水準附近，此外也預期，明年全球通膨應該會放緩，但許多經濟體的通膨水準可能仍高於目標。