AMD財務分析師大會登場 揭露新一代硬體和軟體路線圖 毛利率料超57%

美國處理器大廠 AMD 在台灣時間週五 (10 日) 凌晨 3 點 30 分線上舉行財務分析師大會，揭露完成收購賽靈思 (Xilinx) 收購後，AMD 最新且強化的長期財務模型，預測未來毛利率將超越 57%，以及提供新一代硬體和軟體路線圖。

受英特爾釋出半導體需求警報拖累，科技股週四承壓，AMD (AMD-US) 週四收黑 3.04% 至每股 98.80 美元，盤後其股價小漲 0.95%。

AMD 董事長暨執行長蘇姿丰、AMD 技術長 Mark Papermaster、AMD 財務長 Devinder Kumar 等高階主管於大會分享 AMD 願景，闡述 AMD 運算解決方案陣容推動公司成長、市場擴張和財務績效的細節。

AMD 稱，收購賽靈思為 AMD 提供前所未有的硬體和軟體功能，將領先的 賽靈思 AI 引擎 (AIE) 與 AMD Ryzen、AMD EPYC 和 Xilinx Versal™ 產品整合，用於中小型 AI 模型，以補充下一代 AMD Instinct 加速產品和 Adaptive SoC 產品，實現領先的性能。

未來三到四年的財務模型

AMD 公布其營收的複合年增長率 (CAGR) 約為 20%，而歸功於產品組合更多元豐富，毛利率料高於 57%，高於 AMD 5 月預估的 54% 。

由於投資增長，AMD 預估營業費用達 23-24%，營業利益率落在 30% 左右，自由現金流利潤率將達 25% 以上，凸顯 AMD 強大的現金流。

新一代硬體和軟體路線圖

AMD 還公布新一代硬體和軟體路線圖、擴展新市場的產品組合，以及加速資訊中心增長和人工智慧 (AI) 領導地位的戰略。

技術和產品組合更新方面，AMD 全新的「Zen 4」架構採台積電 5 奈米最新產品 Ryzen7000 系列桌上型處理器將在今年晚些時候上市，2025 年預計推出「Zen 5」架構的新款處理器。

顯卡業務方面，AMD 透露，今年稍晚將推出基於 RDNA3 架構、搭載 Navi 3X 核心設計的 GPU 產品，今年將推出 50 多個新的遊戲 PC 平台。

資料中心解決方案組合方面，Zen 4 架構支持的 Genoa 處理器，這款最高性能的伺服器處理器，有望在 2022 年第四季推出。

為了擴大 PC 領導地位，AMD 稱，將持續深化 OEM 合作夥伴關係，並推動高階遊戲和商業市場的持續增長。該公司計劃將 AMD Zen 4 核心、RDNA 3 架構和 AIE 融合到 2023 年推出的遊戲《Phoenix Point》，而首批 AMD Zen 5 架構 Strix Point APU 將於 2024 年首度亮相。

市場分析

Stifel 分析師 Patrick Ho 週四表示，AMD 財務分析師大會重點關注新興市場的機會，好比資料中心的機會，以及這種增長將如何推動額外的產能擴張，不僅包括邏輯元件的代工，還包括所有不同類型的半導體產品。

投行 Bernstein 於會前指出，AMD 財務分析師大會帶來有趣且關鍵的時刻，能幫助投資人尋找可投資領域。AMD 是整個半導體產業的「潛在燈塔」，因為半導體投資人越來越相信半導體好時光越來越接近尾聲。