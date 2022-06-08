葉倫：通膨高得令人難以接受

美國財長葉倫周二 (7 日) 表示，美國面臨各種大環境挑戰，包括「高得令人難以接受的通膨」，必須靠合適的財政政策減緩通膨壓力。但她不忘強調，高通膨並非美國獨有的問題。

葉倫日前坦承誤判錯估通膨情勢，因此周二在美國參議院金融委員會作證時受到共和黨議員連番拷問，但她否認共和黨的說法，即美國通膨率衝上 40 年高點是拜登政府 1.9 兆美元刺激法案導致的。

她說：「通膨是全世界幾乎所有已開發國家的問題，這些國家各自的財政政策不同。」

葉倫重申，通膨主要是供需錯配引起，包括 COVID-19 大流行期間同時出現超額需求及供應鏈中斷，此外，俄烏戰爭導致能源和糧食價格上漲，也助長通膨升溫。

國會可助一臂之力

她坦承美國正面臨「高得令人難以接受的通膨」，而且預料通膨會繼續保持在高點。

她呼籲國會可採取行動減輕家庭的開銷負擔，包括降低處方藥價格，以及對乾淨能源、平價住房、兒童照護支出和醫療費用的投資。

針對誤判通膨情勢，葉倫說，自己和聯準會 (Fed) 主席鮑爾去年應該選一個比暫時性更好的詞來描述通膨。「當時我說通膨將是暫時性的，並沒有想到會遇到好幾種變種病毒擾亂經濟和全球供應鏈，也沒有想到會俄國會侵略烏克蘭。」

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率超過 8%，而 Fed 決策偏好參考的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數的年增率雖然降至 4.9%，仍遠高於 2% 目標。

葉倫說，想要壓制通膨壓力而不傷害勞動力市場的強度，需要靠適當的財政預算彌補 Fed 的貨幣政策行動。

葉倫作證同日，世界銀行 (World Bank) 警告，全球經濟將面臨 1970 年代高通膨、成長疲弱的「停滯性通膨」(stagflation)，並把全球今年的經濟成長預測從 1 月所估的 4.1% 大砍為 2.9%，美國的成長預測則從 3.8% 降為 2.6%。