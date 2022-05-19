伊爾艾朗：美國可能逃過經濟衰退 但無法避免停滯性通膨

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，美國或許可以逃過經濟衰退，但難逃停滯性通膨 (stagflation)，目前金融市場尚未把經濟成長大幅降溫的風險納入考量，因此還會下跌。

他周三 (18 日) 受訪時說，美國難逃停滯性通膨，已經看到經濟增速下滑，未來也將看到通膨保持在高點。

他表示，聯準會 (Fed) 已經開始緊縮貨幣政策、追趕現實，但還有一段路要走。

伊爾艾朗指出，對央行、尤其是 Fed 來說，停滯性通膨是最糟的情況，因為這會讓 Fed 兩大目標——充分就業和物價穩定——互相衝突。假如 Fed 去年沒有堅持通膨只是暫時性的論點，原本可以免於落入停滯性通膨。

但現在，Fed 將面臨艱難的抉擇，他說：「很多人說這需要技巧和幸運，而 Fed 在這方面需要很多的幸運。」

伊爾艾朗認為，股市賣壓已經進入新一階段。市場雖然已經消化了通膨、升息和流動性緊縮的風險，但還沒有把經濟成長大幅減速的影響納入考量，因此還會下跌。

在目標百貨 (Target) 和成長股領跌下，美股周三回吐前一日漲幅，道瓊工業指數崩跌 1164 點，是今年來最差表現，似乎呼應一些觀察家認為當前只是「熊市反彈」的觀點。

投資人對周二盤前沃爾瑪 (WMT-US) 黯淡的財報反應平淡，但目標百貨 (TGT-US) 周三盤前公布的財報，也提及和沃爾瑪一樣庫存增加的問題，加深投資人對經濟衰退的疑慮。

Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 表示，比起沃爾瑪，目標百貨是一家專注經營美國國內市場的零售商，理應不受美元升值影響。

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 說：「作為零售業風向球的業者交出的財報，正在向市場傳送停滯性通膨的衝擊波，讓股市再次消化不良。」