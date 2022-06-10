〈美股盤後〉通膨拉警報 白宮再度打預防針 道瓊大跌逾630點

關鍵通膨數據公布前，美債殖利率週四 (9 日) 續升，美元上漲，美股開低走低，科技股與成長股承壓，半導體持續萎靡不振，而中國證監會否認重啟螞蟻 IPO 後，阿里巴巴 ADR 跌逾 8%，中概股上沖下洗，隨著白宮再度為高通膨數據打預防針後，四大指數尾盤加速拋售，道瓊大跌逾 600 點，標普探低近 2.4%，創三週來最大單日跌幅。

美國經濟數據方面，勞工部公布最新失業金數據，上週初領失業金人數報 22.9 萬人，較前次修正後的 20.2 萬增加 2.7 萬人，遠低於市場預期，創今年 2 月以來新高。續領失業金人數報 130.6 萬人，略低於市場預期的 130.5 萬人。

政經消息，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 將於週五公布，此為聯準會升息路線參考的關鍵通膨指標。華爾街期待看到通膨出現降溫的趨勢，市場預估 5 月核心 CPI 將較上月降溫，自 4 月的 0.6% 微降至 0.5%，整體 CPI 年增率降至 8.2%，維持 8% 以上。

美國財政部長葉倫近期預期通膨將保持高位，白宮週四再度為通膨數據提前打預防針，白宮新任新聞秘書 Karine Jean-Pierre 週四透露，白宮預計通膨數字將會上升，預計烏俄戰爭將對核心 CPI 產生一些影響。

美國總統拜登週四表示，高通膨是美國經濟的禍根，美國政府期望可以降低處方藥和兒童保育費用，來抵消高昂的食品和能源價格。

歐洲央行 (ECB) 週四利率按兵不動，決議於 7 月 1 日結束購債計畫 (QE)，擬於 7 月例會啟動升息循環，同時暗示若未來通膨情況仍未改善甚至惡化，9 月可能大幅升息。市場分析，歐洲通膨意外攀升和聯準會積極緊縮貨幣政策，為 ECB 在貨幣政策正常化前帶來壓力。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.34 億例，死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部血染，通訊服務、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.60%；Meta (META-US) 大跌 6.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.08%。

道瓊成分股哀鴻遍野。波音 (BA-US) 下跌 4.23%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.76%；Visa (V-US) 下跌 3.46%；高盛 (GS-US) 下跌 3.32%；家得寶 (HD-US) 漲 0.78%。

費半成分股僅恩智浦收紅。恩智浦 (NXPI-US) 上漲 4.04%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.64%；美光 (MU-US) 下跌 3.76%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.29%； AMD (AMD-US) 下跌 3.04%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.22%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.80%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.57%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%。

企業新聞

恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) (NXPI-US) 週四上漲 4.04% 至每股 184.22 美元，三星集團副會長李在鎔時隔六個月啓動海外行程，在此次歐洲出訪計畫中，李在鎔除了親訪 ASML 搶 EUV 機台，還有意洽談收購恩智浦。

三星傳出有意收購恩智浦，主要看好車用半導體市場 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.96% 至每股 40.01 美元。科技業裁員潮來襲，特斯拉傳出裁員消息後，英特爾週三的備忘錄指出，英特爾 PC 和筆電晶片業務部門將暫停徵人，旗下最大部門客戶運算事業群也暫停所有招聘至少兩週。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.60% 至每股 142.64 美元。《彭博》週四援引知情人士消息報導，蘋果計劃在明年推出搭載 M2 晶片、15 吋的 Macbook Air，同時致力於研發 12 吋筆電，預估明後年推出。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.9 萬，預期 21 萬，前值 20.2 萬

美國上週續領失業金人數報 130.6 萬，預期 130.5 萬，前值 130.6 萬

華爾街分析

Federated Hermes 全球證券主管 Geir Lode 表示，聯準會為抑制居高不下的通膨，需要激進升息，但可能會引發經濟衰退。然而，疫情導致供應鏈衝擊和俄烏衝突都不是聯準會能左右之事，在此環境下，聯準會能否避免出現長期停滯性通膨只能單憑運氣了。

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 認為，由於市場過分關注通膨走勢，並為週五 CPI 報告做準備，歐洲央行的低增長、高通膨預期幾乎無助於緩解對停滯性通膨加深的擔憂。有明顯跡象表明，在聯準會升息之後，美國經濟走軟，但問題依舊是，能否在不損害美國經濟核心以及企業獲利的情況下，對通膨進行控制。

Principal global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 提到，很多人都在觀望和等待， 對於那些相信未來形勢會好轉的人來說，他們只是在等待某種確認，這樣他們就可以重返市場，但悲觀的投資人不願參與熊市反彈，這是一個非常謹慎的時刻。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主