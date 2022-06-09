高通CEO放豪語 將在PC領域贏過蘋果M2

高通CEO放豪語 將在PC領域贏過蘋果M2 (圖片：AFP)
高通CEO放豪語 將在PC領域贏過蘋果M2 (圖片：AFP)

美國半導體大廠高通 (Qualcomm) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 週三 (8 日) 放豪語稱，在前蘋果工程師的幫助下，高通將個人電腦 (PC) 處理器方面贏過蘋果的  M2 晶片。

艾蒙週三接受《路透》訪問時表示，他堅信高通可以擁有市場上最好的晶片，在筆電 CPU 方面處於領先地位。

艾蒙的信心其來有自，高通去年斥資 14 億美元收購 CPU 新創 Nuvia，對半導體產業造成一波撼動，因為  Nuvia 為蘋果 (AAPL-US) 前工程師所成立，創辦人為蘋果前 CPU SoC 架構師 Gerard Williams、蘋果 SoC 部門前主管 Manu Gulati，以及蘋果平台架構組前主管 John Bruno。

藉由此次併購，高通得以將新 CPU 設計技術整合到新系列應用產品中，包括智慧手機、筆電和先進輔助駕駛系統等。

艾蒙週三提到前蘋果工程師團隊為公司帶來的競爭優勢 (圖片：AFP)
艾蒙週三提到前蘋果工程師團隊為公司帶來的競爭優勢 (圖片：AFP)

艾蒙週三提到 Nuvia 晶片架構師團隊帶來的競爭優勢。他表示：「高通可以在 PC 處理器市場上擊敗蘋果，這需要一支晶片架構師團隊的幫助，他們以前在蘋果晶片部門工作，但現在為高通工作。」

目前高通正與聯想、惠普等 OEM 廠合作推出 NUVIA 處理器的筆電，將可媲美蘋果 M 系列晶片，預計 2023 年底問世。

英特爾週三釋出半導體獲利警報後，高通 (QCOM-US) 隨大盤下跌 2.06% 至每股 138.96 美元。

M2 晶片的新款 MacBook Air 才剛在蘋果 WWDC 開發者大會登場 (圖片：翻攝 Appleinsider)
M2 晶片的新款 MacBook Air 才剛在蘋果 WWDC 開發者大會登場 (圖片：翻攝 Appleinsider)

長期以來，市面上的筆電晶片皆採用英特爾和 AMD 的 x86 架構產品，但這在近年有了變化，蘋果 Mac 電腦部門在過去 2 年迎來復甦，主要歸功於 M1 晶片，蘋果這款自研晶片採用 Arm 架構，在節能與效能方面競豔市場。

而搭載 M2 晶片的新款 MacBook Air 才剛在蘋果 WWDC 開發者大會登場，海通國際證券分析師 Jeff Pu 透露，台積電 (TSM-US) 將持續代工蘋果 Apple Silicon 晶片，預計今年稍晚量產 3 奈米的「M2 Pro」，效能勢必會更強大。市場分析，這將對加大力道跨入筆電市場的高通帶來挑戰。

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