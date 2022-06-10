美股重點新聞摘要2022年06月10日

今日操盤前瞻

中國 5 月 CPI、PPI

美國 5 月 CPI、6 月密大消費者信心指數

伊爾艾朗：能源價格正在上漲 美國通膨尚未觸頂

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 早在約一年前就預言美國通膨將居高不下，他周四 (9 日) 表示，美國通膨尚未觸頂，因為能源價格還在上漲。閱讀全文...

歐洲央行宣布結束購債並計劃升息 大幅上調通膨預期

歐洲央行（ECB）周四（9 日）公布最新政策決議，一如市場預期宣布從 7 月開始停止凈資產購買且維持三大利率不變，但計畫在下月升息 1 碼（25 個基點）。閱讀全文...

美上周初領失業金人數升至 22.9 萬 創今年 2 月以來新高

美國勞工部周四（9 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 22.9 萬人，較前次修正後的 20.2 萬增加 2.7 萬人，遠低於市場預期的 21 萬人，創今年 2 月以來新高。閱讀全文...

AMD 財務分析師大會登場 揭露長期財務模型 毛利率預估逾 57%

在今年完成收購賽靈思 (Xilinx) 收購後，AMD 週四 (9 日) 於財務分析師大會上揭露更新的長期財務模型，AMD 預估其營收的複合年增長率 (CAGR) 約為 20%。閱讀全文...

又有爆料稱蘋果正在開發 M2 版 14.1 吋 iPad Pro 估最快明年初推出

繼日前有人在推特上爆料蘋果正在開發搭載 M2 晶片的 14.1 吋 iPad Pro 消息後，爆料網站 AppleInsider 周四（9 日）援引另一名知情人士消息證實該款 iPad Pro 正在研發，推出可能在 2023 年初。閱讀全文...

Adobe 調查報告：美國線上商品價格再次放緩 雜貨類別漲幅最大

彭博周四（9 日）報導，5 月美國線上商品價格漲幅連續第二個月放緩，但食品雜貨價格飆升，首次成為 Adobe 公司追蹤的所有商品類別中最大漲幅。閱讀全文...

告別臉書時代 Meta 即日起停用股票代碼 FB

在以「臉書」(Facebook)(FB-US) 之名上市交易 10 年之後，這家社群媒體巨頭正在擺脫其舊公司形象的最後一絲痕跡，周四 (9 日) 開始將以股票代碼「META」進行交易。閱讀全文...

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