〈美股熱門股〉B站首季虧損逾一倍 盤中股價崩跌近16%

中國影音平台嗶哩嗶哩（B 站、Bilibili）周四（9 日）美股盤前公布 2022 會計年度第一季財報，雖然營收年增近 3 成，但淨虧擴大約 1.5 倍，盤前股價跌近 11%，開盤後持續走低，截至盤中重挫近 16%。

截稿前，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 盤中下跌 15.95%，每股暫報 24.97 美元。

B 站第一季營收年增 29.5% 至人民幣 50.54 億元（以下幣別皆同），淨損 22.841 億元，較去年同期虧損 9.049 億元擴大 152.41%，調整後淨虧損為 16.549 億元，前值為 8.91 億元。

用戶方面，B 站第一季月活躍用戶年增 31% 至 2.94 億，移動設備端月活用戶達 2.76 億，年增 33%，此外，日均影音播放量接近 30 億次，年增 84%。

B 站董事長兼執行長陳睿表示，儘管受到疫情影響，但業務仍實現穩健成長並展現韌性，他指出首季用戶規模和社區活躍度皆保持高度成長，其中月均活躍用戶數增至 2.94 億，用戶日均使用時長達 95 分鐘，創下公司營運史上最高記錄。

陳睿還表示，B 站月均付費用戶比例也進一步攀升至 9.3%，認為隨上海疫情的緩解，各項業務將快速恢復到正常成長軌道。