蘋果包辦BNPL功能的貸款和信評作業 邁向金融服務內部化

蘋果 (AAPL-US) 日前宣布推出先買後付 (BNPL) 分期服務 Apple Pay Later，試圖跨足金融服務領域，並打算自行處理信用評估與貸款業務，不同於以往委託第三方機構的運作模式，逐步朝金融服務內部化的目標前進。

蘋果在本周的全球開發者大會 (WWDC) 上宣布推出這項最新服務，未來用戶在使用 Apple Pay 時可將消費金額分攤至 4 期，最多 6 周內完成支付，該服務初期只有在美國提供，但蘋果計劃未來拓展至更多地區。

蘋果表示，旗下全資子公司 Apple Financing 擁有提供上述服務所需的國家貸款許可，將負責監管信用審查，為 Apple Pay Later 做出核發貸款的決定，這將是蘋果首次自行處理貸款、風險管理和信用評估等關鍵財務作業，對一間從做電腦起家的企業來說，可謂重大轉變。

除了 Apple Pay Later 之外，蘋果也計劃將內部貸款和技術用於即將推出的 iPhone 硬體產品訂閱服務。

目前為止，蘋果提供的金融服務都是仰賴第三方金融機構或銀行，Apple Card 信用卡的貸款和信用評估業務由高盛 (GS-US) 集團進行，但高盛在 Apple Pay Later 項目的參與度較低。

事實上，先前就有報導傳出，蘋果企圖將金融服務內部化，減少對合作夥伴的依賴，同時創造更多收入來源。

除了貸款服務之外，蘋果也在開發自家的支付處理引擎、詐騙分析、利息計算與服務獎勵等功能，但據了解，蘋果沒有打算立即結束與高盛或其他銀行在 Apple Card 或 Apple Pay 的合作關係。