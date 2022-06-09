美國Freeport LNG傳火警 恐影響液化天然氣供給

位於美國南部德州的液化天然氣 (LNG) 工廠 Freeport 在當地周三 (8 日) 上午 11:40 左右發生火災。負責工廠營運的 Freeport LNG 公司向《日本經濟新聞》表示，液化設備至少將停止運作三周，LNG 的安定供給有可能出現懸念。

根據日經報導，當地消防隊已經撲滅火勢，工廠設備已經受損，所幸沒有報告指出有人員受傷。

美國和日本多家企業都持有 Freeport 的液化天然氣權益，相關人士說法透露共同設備有竄出火舌。據傳在 LNG 儲槽旁的管線疑似有發生小規模的爆炸，事發原因還在調查當中。

受這起火災意外影響，當天紐約市場的天然瓦斯期貨價格急遽下滑。當日結算價每百萬 BTU 約報 8.7 美元，較前日下滑約 6%，理由是輸往歐洲等地的 LNG 數量可能減少，而美國國內的供給量可能增加。

Freeport 的年產能約 1500 萬公噸，占美國總產量的 1 成以上，設備規模龐大。日本 JERA 和大阪瓦斯每年合計從 Freeport 取得約 460 萬公噸的 LNG，另外英國石油 (BP)、法國道達爾能源 (Total Energies) 和南韓 SK 集團也都是 Freeport 的客戶。